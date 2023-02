Als we kanker nog altijd met dezelfde wapens moesten bestrijden als eind jaren 80, waren er intussen 185.000 mensen extra aan de ziekte gestorven. Zo veel mensenlevens zijn er in België gered door betere behandeling en sterkere screening. Maar het hadden er nog meer kunnen zijn, want op de uitnodiging voor preventieve controle op borst- en dikkedarmkanker gaat maar de helft van de bevolking in.