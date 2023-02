Twee decennia na aanslagen 9/11 nog 34 gedetineerden opgesloten in Guantanamo

In de Amerikaanse militaire gevangenis van Guantanamo Bay op Cuba zitten, meer dan twee decennia na de aanslagen van 11 september, nog zo’n 34 gedetineerden opgesloten. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie donderdag in Washington meegedeeld, nadat een gevangene uit Pakistan naar Belize werd overgebracht.

De Amerikaanse regering blijft er samen met andere landen aan werken om het aantal gevangenen op verantwoorde wijze af te bouwen en het detentiekamp uiteindelijk te sluiten, aldus de Amerikanen.

In Guantanamo Bay zaten ooit honderden verdachten die waren opgepakt in de nasleep van de aanslagen van 11 september 2001. De omstreden gevangenis ligt in Cuba en hoeft zich daarom niet aan Amerikaanse wetten te houden. Gevangenen hebben er nauwelijks rechten en de meesten werden opgesloten ondanks weinig bewijs van betrokkenheid bij terreurdaden. Mensenrechtenorganisaties eisen al lang de sluiting van de beruchte instelling.