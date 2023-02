Lijdensweg van 16 jaar duurt nog minstens anderhalf jaar langer: voor 2025 zal Club Brugge nog geen steen gelegd hebben aan nieuw stadion

Het Brugse stadiondossier beroert de gemoederen nu al bijna twee decennia, met een kiem in 2006. “Club Brugge stelt vast dat na zestien jaar de plannen voor de bouw van een nieuw voetbalstadion opnieuw stoten op een rechterlijke vernietiging”, klonk het gisteren bij blauw-zwart. Een gortdroge communicatie, doordrenkt met een beetje wanhoop. Club leek op een zucht van een nieuwe voetbaltempel op Sint-Andries, pal naast het huidige stadion. Die moest plaats bieden aan 40.000 supporters die in alle comfort een wedstrijd konden volgen. Vlaanderen leverde een omgevingsvergunning af, maar daar trok de Raad van Vergunningsbetwistingen nu een streep door.

“Wij betreuren deze uitspraak ten zeerste. Dit is een grote streep door de rekening en dit betekent kostbaar tijdverlies voor het stadiondossier”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Ik had dit écht niet verwacht.” Het vonnis kwam niet alleen voor het stadsbestuur als een donderslag bij heldere hemel. “Ondanks de ruime betrokkenheid van de buurt in het ontwerp, werd de vergunning door een handvol (zestien, red.) buurtbewoners aangevochten in een beroepsprocedure”, communiceerde Club aanvullend.

Randparkings en shuttles zijn probleem

Wat de bouw van een nieuw stadion nu tegenhoudt? Interpretatie. “De vergunning miskent de bouwverordening van de stad Brugge. Die vereist dat de parkeervraag volledig op het eigen terrein wordt ingelost”, aldus de Raad van Vergunningsbetwisting. Daar komt een parkeerterrein voor 3.000 wagens, maar Club wil ook met randparkings en shuttles werken. “Onze diensten betwisten die redenering. Dit zou niet opgaan voor recreatiegebied”, countert de burgemeester. “Dit is voer voor juristen en mogelijk een reden om naar de Raad van State trekken.”

Ook Zuhal Demir (N-VA), minister van Omgeving, verwijst naar de bewuste verordening. “We blijven vastberaden om een oplossing uit te werken voor Club Brugge”, zegt Demir. “Aangezien een van de vernietigingsgronden een strijdigheid is met een lokale verordening van Brugge, zal ook de stad volledig betrokken worden. Die lijkt op eerste gezicht een doorslaggevende rol te hebben.” Die bouwverordening aanpassen, dan maar? “Onze juristen bekijken alles, het is te vroeg om overhaaste beslissingen te nemen”, zegt Franky Demon (CD&V), schepen van Ruimtelijke Ordening en Sport.

Verder zou Vlaanderen bij het afleveren van de omgevingsvergunning te weinig rekening gehouden hebben met een aantal opmerkingen bij het mobiliteitsplan. “Wat het mobiliteitsrapport betreft, moeten de opmerkingen grondig bekeken worden en is een remediëring misschien op zijn plaats”, zegt De fauw. Met de plannen voor het stadion zelf, een hypermodern gebouw, is eigenlijk niets mis. Dat kan je niet zeggen van het huidige Jan Breydelstadion: de betonnen kuip dateert uit 1975 en kost jaarlijks miljoenen om het nog even mee te laten gaan. Betonrot is er schering en inslag, lekkages zijn er de norm. “We zullen als stad opnieuw een aantal investeringen moeten doen om het wat langer in stand te houden, in functie van de veiligheid. Maar dit kunnen we niet blijven doen”, zegt De fauw.

UEFA kijkt mee

Een doodsteek voor het dossier betekent de uitspraak niet. Er resten Club nog twee mogelijkheden. De uitspraak voorziet een termijn van vijf maanden waarin de Vlaamse regering de vernietigde vergunning bijschaaft en vervolgens opnieuw kan afleveren. Maar dan kan er opnieuw beroep aangetekend worden bij de Raad van Vergunningsbetwistingen, waardoor de hele procedure opnieuw een jaar kan duren. “Als de elementen rond parkeren en het mobiliteitsplan opnieuw en anders gemotiveerd worden, maken we zeker nog een goede kans”, zegt Demon. Optie nummer twee is een cassatieberoep bij de Raad van State. Dan wordt de eigenlijke vernietiging aangevochten.

“We zullen nu, samen met onze raadsman, het arrest grondig analyseren. Ik zal ook het initiatief nemen om met Club Brugge en alle andere betrokken partijen rond de tafel te zitten”, zegt burgemeester De fauw daarover.

Wél een absolute zekerheid: de ambitie van Club om eind 2023 te beginnen bouwen is compleet onhaalbaar geworden. Zowel bij een cassatieberoep als bij een correctie van de omgevingsvergunning loopt het stadiondossier minstens een jaar, waarschijnlijk anderhalf jaar vertraging op. Alweer. Een eerste steen kan nu in het allerbeste geval in 2025. En ondertussen volgt ook de UEFA de hele zaak met argusogen.

“De UEFA heeft, ook aan mij persoonlijk trouwens, duidelijk gemaakt dat het stadion eigenlijk niet meer geschikt is voor Europees voetbal”, zegt de burgemeester. “Dat gaat niet alleen over veiligheid, maar ook over de voorzieningen: die zijn niet meer van deze tijd. Alleen omdat men weet dat Club Brugge werkt aan een nieuw stadion ziet men dit nog door de vingers.”