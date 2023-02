Toch tevreden na een emotionele deadline day. “We hebben drie keer de nummer 1 of 2 van ons verlanglijstje kunnen binnenhalen”, zegt Dimitri de Condé. — © Dick Demey

Genk

Deadline day is niet zo goed voor hart en bloedvaten. Vraag het maar aan Paul Onuachu én Dimitri de Condé. “Het was een emotionele dag, chaotisch van ’s ochtends tot ’s nachts. Om tien voor twaalf waren de transfers van Onuachu en Arokodare nog niet rond”, blikt het Genkse Head of Football terug.