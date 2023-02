Een wereldgoaltje, een Braziliaanse raket en een horrortackle: Real Madrid wint van Valencia en legt druk bij Barcelona

Real Madrid heeft donderdag op de 19e speeldag in La Liga met 2-0 gewonnen van het geplaagde Valencia. Thibault Courtois was titularis bij Los Blancos, Eden Hazard bleef 90 minuten op de bank.

Real Madrid was heer en meester, maar vond pas diep in de eerste helft de weg naar het doel met een rake kopbal van Antonio Rudiger. Zijn doelpunt werd na tussenkomt van de VAR echter afgekeurd wegens een overtreding van Karim Benzema.

Na rust schakelde Real nog een versnelling hoger. Na enkele minuten bracht Marco Asensio de Koninklijke op voorsprong met een geweldige pegel. Vinicius Junior verdubbelde de score na een knappe loopactie. Even later kreeg Real toch nog een domper te verwerken toen Benzema het veld verliet met een blessure.

Twintig minuten voor affluiten kwam Valencia met zijn tienen te staan, na een gruwelijke overtreding van Gabriel Paulista. “Je moet iemand als Vinicius een beetje beschermen”, zei Courtois na afloop van z’n derde partij zonder tegengoal. “Hij is een expressieve kerel, hij dribbelt graag en verdediger vinden dat niet leuk. Hij krijgt dan ook vaak trappen, dus ik ben blij dat de ref de moed had om Paulista van het veld te sturen.”

Valencia, dat vorige week trainer Gennaro Gattuso de laan uitstuurde, blijft dus in hetzelfde bedje ziek. Voro verving Gattuso op de bank. Voor hem is het al de achtste keer dat hij overneemt als coach van Valencia. De vleermuizen staan nu veertiende met 20 punten. Het verschil met de degradatiezone is slechts één punt. Real Madrid blijft tweede met 45 punten, vijf stuks minder dan leider en grote rivaal Barcelona.