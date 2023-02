Ruud Vormer en Jelle Vossen balen na gemiste kansen voor Essevee: “Op het einde hadden ze niks meer te vertellen”

Ruud Vormer kon na de wedstrijd zijn ogen niet geloven. “Ongelofelijk, hé? We hebben zo veel kansen gehad”, zuchtte de Nederlander van Zulte Waregem. “Op het einde hadden ze niks meer te vertellen. Ik had er zelf twee kunnen maken vandaag, maar helaas ben ik geen kopspecialist. Ik geloof wel dat we in Mechelen kunnen winnen. We wisten wat Stormpie (Nikolas Storm, red.) zou doen, helaas waren we daar niet goed genoeg op voorbereid. Ik ken hem, hij is heel goed. Ik ben fan van hem.”

Die Storm reageerde ook na de match. “Voor mij was het al een heel moeilijk seizoen, onder andere door wat kleine blessures, maar de laatste weken gaat het beter en beter. Het was een match met ups en downs, maar we pakken goed het moment net voor rust met de 1-2. Met het thuispubliek en onze rode kaart werd het nog even bijten, maar ik denk dat het een heel goed resultaat is voor ons om mee naar Mechelen te trekken. 1-2 is een ideaal scenario voor ons. ”

Jelle Vossen

“Als ik de spelers en fans van Mechelen zie vieren, lijkt het wel alsof de halve finale opnieuw op één match wordt beslist”, deelde Vossen al meteen een prikje uit aan de tegenstander. “Wij gaan naar daar om dit recht te zetten en als we het zelfde kunnen brengen als vandaag, maken we zeker nog een kans. In de box viel de bal telkens niet goed, we kwamen er enkele keren heel dicht bij. Dat is het enige wat we ons kunnen verwijten.”

© BELGA

“De kansen waren er nochtans echt wel om hier een goed resultaat neer te zetten. Als er één team aanspraak kon maken op de zege, waren wij het toch”, liet Vossen er geen twijfel over bestaan. “Er zat heel veel beweging in ons spel en we konden zeker in die beginfase heel hoog druk zetten. Misschien vielen we iets te diep terug na ons doelpunt. Zij konden dan wel rekenen op de klasseflitsen van Storm, ze mogen heel blij zijn dat hij er bij was.”

Uiteindelijk beslisten enkele details de heenwedstrijd maar Jelle Vossen heeft zijn zinnen alvast gezet op revanche in de return: “We speelden echt goed en misten wat geluk en efficiëntie. Net als de voorbije weken konden we ook weer veel vuur in ons spel leggen. Of onze goal te vroeg viel? Ach, als we met 4-0 winnen, spreekt niemand daar over. We wilden na die 1-0 hetzelfde spelletje blijven spelen maar sommige jongens gingen toch wat teveel achteruit, dat klopt wel. Maar het was vooral in de vijandige box dat we niet 100% presteerden.”

Het laatste woord was uiteindelijk voor Mbaye Leye die de partij heel krachtig samenvatte: “Mijn analyse is dat je in voetbal wat geluk moet hebben. We etaleerden de juiste intensiteit en voetbalden ook genoeg mogelijkheden bij elkaar. Storm brengt ze opnieuw in de match met één van zijn typische acties. Soms heb je zo van die matchen dat het dubbeltje niet op de juiste kant valt. Toen die bal van Vormer vlak voor rust er niet in ging, besefte ik al dat het wel eens zo’n avond kon worden.”

(ybw, vva, ssg)