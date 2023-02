Moederbedrijf Facebook boekt grootste koerswinst in tien jaar

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp, is donderdag ruim 23 procent omhooggeschoten op Wall Street na de publicatie van een gunstig kwartaalrapport. Dat is de grootste koerswinst van het bedrijf op één dag in tien jaar tijd.

Het socialemediabedrijf wist in het afgelopen kwartaal meer adverteerders te trekken. Bovendien gaat Meta voor 40 miljard dollar extra aan eigen aandelen inkopen om aandeelhouders te belonen.

De beurshandel kreeg opnieuw steun van het rentebesluit van de Federal Reserve een dag eerder. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente dit keer met slechts een kwart procentpunt vanwege de afkoelende inflatie. Dat wakkerde de hoop aan dat de periode van renteverhogingen snel ten einde komt. De Europese Centrale Bank en de Bank of England hielden donderdag wel vast aan renteverhogingen van een half procentpunt.

Apple, Amazon en het moederbedrijf van Google, Alphabet, kwamen donderdag na het slot van de beurshandel op Wall Street met cijfers. Veel techbedrijven, waaronder Amazon en Alphabet, kondigden al massaontslagen aan omdat de economie minder hard groeit. Apple (+3,7 procent) heeft vooralsnog geen ontslagrondes aangekondigd. Het bedrijf legde wel teleurstellende resultaten voor, vooral door een sterke daling van de iPhone-inkomsten (-8 procent). Het aandeel verloor nabeurs met ruim 3 procent.

Amazon en Alphabet wonnen beide meer dan 7 procent bij de sluiting van de beurs, maar konden eveneens de beleggers niet overtuigen met hun kwartaalresultaten. Amazon verloor nabeurs meer dan 6 procent, mede vanwege tegenvallende prognoses voor het lopende kwartaal. En ook Alphabet stelde teleur vanwege de zwakke online advertentiemarkt. Het aandeel verloor nabeurs tot 6 procent.

Coronapil

De Dow-Jonesindex sloot donderdag met een klein verlies van 0,1 procent op 34.053,94 punten. De breder samengestelde S&P 500 klom 1,5 procent tot 4.179,76 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq schoot 3,3 procent omhoog tot 12.200,82 punten.

Merck verloor 3,3 procent, waarmee het een van de sterkere dalers in de Dow was. De farmaceut boekte afgelopen kwartaal meer winst dankzij sterke verkopen van zijn coronapil in Azië. Maar dit jaar zal de verkoop van deze pil volgens het concern flink afnemen doordat het aantal besmettingen wereldwijd daalt. Branchegenoot Eli Lilly, die ook met cijfers kwam, daalde 3,4 procent ondanks een verhoging van de winstverwachting voor 2023.

Industrieconcern Honeywell wist een verlies om te buigen in een plusje van 0,3 procent. Het concern werd aanvankelijk lager gezet na een tegenvallende omzet in het afgelopen kwartaal.

Motorenfabrikant Harley-Davidson schoot ruim 10 procent omhoog na goed ontvangen resultaten.

Tesla eindigde 3,8 procent hoger. Volgens persbureau Reuters gaat de fabrikant van elektrische auto’s de productie in zijn fabriek in Shanghai weer opvoeren in februari en maart vanwege de toenemende vraag na de prijsverlaging van zijn modellen.

De euro was 1,0913 dollar waard, tegen 1,0912 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent in prijs tot 75,81 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 82,05 dollar per vat.