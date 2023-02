Macron en Netanyahu willen samenwerken tegen “destabiliserende activiteiten” van Iran

Benjamin Netayanhu (links) bezocht Emmanuel Macron (rechts) in Parijs. — © EPA-EFE

De Franse president Emmanuel Macron en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu hebben donderdag hun intentie aangekondigd om “samen te werken” tegen de “destabiliserende” activiteiten van Iran in het Midden-Oosten en de “steun” van Iran aan Rusland voor zijn offensief in Oekraïne.

Macron en Netanyahu ontmoetten elkaar donderdag in Parijs. De Franse president laakte tijdens een diner de vooruitgang van Iran in zijn atoomprogramma. Hij waarschuwde Iran dat er “gevolgen” zullen zijn als het dat traject voortzet, klinkt het in een persbericht.

Iran is gestart met de verrijking van uranium tot 60 procent, ruim boven de drempel van 3,67 procent die werd vastgelegd in het nucleair akkoord van 2015. Voor het creëren van een atoombom is 90 procent verrijkt uranium nodig. Iran dreigt er ook mee uit het non-proliferatieverdrag te stappen dat het bezit van kernwapens beperkt, en dreigt de inspecteurs van het Internationaal Atoomagentschap IAEA te bannen uit zijn nucleaire sites.

Solidariteit na Palestijnse aanvallen, maar...

Benjamin Netanyahu brengt zijn eerste bezoek buiten het Midden-Oosten sinds zijn terugkeer naar de macht in december. Het bezoek aan Parijs vindt plaats tegen de achtergrond van toenemende spanningen in het Midden-Oosten. Israël beschuldigt Iran ervan militaire doelstellingen na te streven met zijn kernprogramma. Teheran wordt er ook van beschuldigd landen in de regio, van Libanon tot Jemen, te destabiliseren door lokale milities te ondersteunen.

Macron verzekerde ook de volledige solidariteit van Frankrijk met Israël na de aanvallen van de Palestijnse zijde. Alles wat de spiraal van geweld kan aanwakkeren, die al vele onschuldige slachtoffers heeft gekost onder Palestijnse en Israëlische burgers, moet worden vermeden, zei Macron. Hij benadrukte wel dat Parijs vasthoudt aan de historische status quo over de heilige plaatsen in Jeruzalem en resoluut gekant is tegen het bouwen van nederzettingen.