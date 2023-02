Voorlopig weinig animo voor vierdagenwerkweek

Sinds de algemene invoering is het aantal werknemers dat een voltijds contract in een vierdagenwerkweek presteert, nog maar mondjesmaat toegenomen. Dat blijkt uit gegevens van hr-dienstverlener Acerta.

Op 20 november voerde de federale regering de mogelijkheid tot een vierdagenwerkweek, op aanvraag van de werknemer, algemeen in. Het systeem bestond voordien al in enkele sectoren, waaronder de bouw.

Momenteel werkt 0,5 procent van de werknemers in zo’n regime, berekende Acerta op basis van de gegevens van 35.000 werkgevers en 320.000 werknemers. In vergelijking met de voorbije jaren ging dat aandeel er met 0,09 procentpunten op vooruit. Het systeem komt meer voor bij arbeiders dan bij bedienden.

Ondernemingen wachten af

“Dat de vierdagenwerkweek nog maar beperkt populair is, is op dit moment niet onlogisch. Uit een recente bevraging die we hielden onder kmo’s, bleek al dat slechts 8 procent van de bedrijven het systeem haalbaar achtte in hun organisatie en dat 10 procent het regime overwoog”, zegt Annelies Bries, juridisch experte bij Acerta.

Zij wijst er bovendien op dat voor de vierdagenwerkweek het arbeidsreglement moet worden gewijzigd of een nieuwe cao moet worden afgesloten. “Dat vergt administratie en wellicht wachten ondernemingen liever nog even af wat er voor hun sector wordt beslist.”