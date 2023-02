Europa en Oekraïne ontmoeten elkaar op geheime locatie in Kiev: “Een signaal aan Rusland dat we nu hier zijn”

Vrijdag staat voor het eerst een Europese top in een land in oorlog gepland. Dan ontvangt de Oekraïense president Zelenski met de grootste voorzorgsmaatregelen voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen in hoofdstad Kiev. Een symbolische ontmoeting die een sterk signaal moet uitsturen.

De precieze locatie van de ontmoeting blijft een groot geheim. De persconferentie wordt met uitstel uitgezonden. Het is duidelijk dat ze in Kiev dat regelmatig wordt getroffen door raketten absoluut willen vermijden dat er iets gebeurt met de hoge gasten die ze ontvangen.

Von der Leyen kwam donderdag al aan met in haar kielzog 15 eurocommissarissen. Ze arriveerde per trein. “Goed om terug te zijn in Kiev, mijn vierde keer sinds de invasie van Rusland”, schreef ze op Twitter onder een foto van haar aankomst op een treinstation in Kiev.“We zijn hier samen om te laten zien dat de EU Oekraïne net zo standvastig steunt als altijd. En om onze steun en samenwerking verder te verdiepen.”

“Het is een heel sterk signaal dat we tijdens de oorlog in Kiev zijn. Het is een signaal aan het Oekraïense volk. Het is een signaal aan Rusland. Het is een signaal aan de wereld”, zei een hoge EU-functionaris over de ontmoeting die normaal in Brussel had moet plaatsvinden. Een veel mindere symbolische plek en president Zelenski reist, op een trip naar de VS na, niet naar het buitenland.

Toetreding

De bondgenoten zullen er zeker spreken over leveringen van wapens, de financiële ondersteuning, nieuwe sancties tegen Rusland uit te vaardigen en de vervolging van de leiders in Moskou. Daarnaast staan op de agenda ook nog een stand van zaken over de Oekraïense initiatieven voor vrede, de Europees-Oekraïense samenwerking op het gebied van wederopbouw, van noodhulp, van energie en connectiviteit. Het belangrijkste punt blijft echter de mogelijke toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. De Oekraïense president Volodimir Zelenski vindt dat zijn land het “verdient” om dit jaar nog te beginnen met de gesprekken over toetreding tot de Europese Unie. Dat zei hij donderdag na een gesprek met Von der Leyen. Kiev vroeg vlak na de Russische invasie al het lidmaatschap en is officieel kandidaat. Maar normaal kan een echte toetreding soms jaren duren en moet een land een vele en strenge eisen voldoen. Nu al is zeker dat de toetreding niet voor direct zal zijn. Al gaf Von der Leyen wel hoop. “Uw vastberadenheid om vooruitgang te boeken op uw Europese weg is verbazingwekkend. U zet opmerkelijke stappen voorwaarts om aan onze aanbevelingen te voldoen, terwijl u tegelijkertijd een invasie bestrijdt. We zullen uw inspanningen blijven ondersteunen om verdere vooruitgang te boeken”, richtte ze zich openlijk via sociale media tot Zelenski.