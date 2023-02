Hoe het duistere geheim van een Franse pizzachef werd ontdekt dankzij een foto in de krant

Een veroordeelde Italiaanse maffiamoordenaar die al sinds 2006 voortvluchtig was, is opgepakt in Frankrijk. De 63-jarige man werkte daar al drie jaar lang als pizzachef. In die hoedanigheid zag hij er geen graten in om in een lokale krant reclame te maken voor zijn restaurant.

Edgardo Greco maakte begin jaren ‘90 deel uit van de ‘Ndrangheta, de maffiaorganisatie uit Calabrië. In 1991 vermoordde de man tijdens een bendeoorlog twee broers: Stefano en Giuseppe Bartolomeo werden doodgeslagen in een viswinkel in het stadje Cosenza. Ze werden nooit teruggevonden, de politie gaat ervan uit dat hun lichamen werden opgelost in zuur. Greco werd sinds 2006 gezocht voor die moorden, en was sindsdien voortvluchtig.

Greco woonde onder de naam Paolo Dimtrio al acht jaar in Saint-Etienne, waar hij drie jaar geleden begon te werken als pizzachef in een Italiaans restaurant. De man had zelfs genoeg vertrouwen in zijn nieuwe identiteit dat hij – met foto! – verscheen in een lokale krant om reclame te maken voor de “regionale en huisbereide recepten” van zijn restaurant. Dat zou het onderzoek naar zijn verblijfplaats in een versnelling hebben gebracht, waarna de Italiaanse politie hem onlangs in samenwerking met Europol oppakte.

Greco was al langer veroordeeld tot een levenslange celstraf in Italië.