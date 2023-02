Herstructurering bij winkelketen C&A: onduidelijkheid over aantal ontslagen

De directie van winkelketen C&A plant een herstructurering omwille van “tegenvallende online verkoopsresultaten”. Dat is vrijdag bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad op de hoofdzetel in Vilvoorde, meldt vakbond ACV Puls. Hoeveel ontslagen er met de herstructurering gepaard zouden gaan, is echter nog niet duidelijk.