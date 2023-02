LIVE ASSISEN. Volg straks de eerste procesdag over de Antwerpse seriemoordenaar Stephaan Du Lion

Du Lion over tweede slachtoffer (Lutgarda Bogaerts): "Ik herinner me nu één ding, wat ik niet eerder vertelde"

Voorzitter: "Wat weet u daar nog over?"

Beschuldigde: "Ik zag ze langs de vaart in Oelegem ineens in de bosjes gaan met haar fiets en ben toen achter haar aan gegaan."

Voorzitter: "Had je toen al de intentie om seks te hebben?"

Beschuldigde: "Ja."

Voorzitter: "U ziet haar naar het bosje gaan en besluit om erachter te gaan omdat u seks wilt? Nog voor er maar een woord gewisseld is?"

Beschuldigde: "Ja."

Voorzitter: "Wat is er toen gebeurd?"

Beschuldigde: "Ik ben achter haar aan gegaan en ze is beginnen roepen."

Voorzitter: "Waar was haar fiets? En hoe ver in het bosje was zij al?"

Beschuldigde: "Die stond tegen een boom. Zij was al 20 à 30 meter in het bosje."

Voorzitter: "Hoe was het eerste contact?"

Beschuldigde: "Ik zei bij het eerste verhoor dat ik het niet meer wist, maar nu weet ik het wel weer. Ik heb haar, op het moment dat ze begon te roepen, hard in haar gezicht geslagen."

Voorzitter: "Waren dat meerdere slagen?"

Beschuldigde: "Ja, met de vuist. Dat is alles wat ik me er van kan herinneren."

Voorzitter: "Van dan af weet u niets meer?"

Beschuldigde: "Nee."

Voorzitter: "Heeft u seks gehad met haar?"

Beschuldigde: "Ik denk van niet."

Voorzitter: "Welke verklaringen hebt u voor de andere vastgestelde verwondingen? Haar handen waren vastgebonden met een snelbinder."

Beschuldigde: "Ik heb dat achteraf gehoord."

Voorzitter: "Er waren verwondingen aan de dijen, er was bloed in de vaginale en anale streek, maar dat herinnert u zich niet? Hoe weet u dat u haar gedood heeft? Was ze dood na de slagen? U weet ook dat ze gewurgd was met een voorwerp. Hoe verklaart u dat u zegt dat u dat allemaal gedaan hebt, maar niet meer weet hoe en waarom?"

Beschuldigde: "Nee, ik weet dat niet meer."