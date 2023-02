Bestrijding van ‘ongewenste’ muntjak stuit op onbegrip: “Moordenaars”

Twee muntjaks kijken verschrikt op. Met reden. De Vlaamse overheid gaat opnieuw over tot een bestrijdingscampagne in park Vordenstein. — © RR

Tussen 6 en 24 februari zullen jagers op vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos opnieuw de Chinese muntjak bestrijden in het park Vordenstein in Schoten. Dat gebeurt buiten de openingsuren van het park. De aankondiging van de gerichte poging tot verdelging leidt tot heel wat onbegrip bij de Schotenaren.

“Goed bezig! Weerloze dieren afschieten. Een schande! Denk dat er wel andere prioriteiten zijn in Schoten” En: “Kunnen die dan niet verdoofd worden en elders uitgezet worden?” Het zijn maar twee van de vele kritische en ronduit negatieve reacties op de zopas aangekondigde jacht op de muntjak. Al spreekt het Agentschap Natuur en Bos (ANB) zelf bewust niet van jacht, maar van bestrijding.

“Ik heb hier niks mee te maken. Dit gebeurt op initiatief van ANB. Dat beheert het park. Ik kan geen twee soorten planten uiteenhouden, maar die specialisten zullen daar wel goede redenen toe hebben”, wast burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) zijn handen in onschuld. Hij krijgt het verwijt dat er wel andere prioriteiten zullen zijn in Schoten.

Acht jaar geleden al werd vanop een hoogzit in opdracht van boswachters van Agentschap van Natuur en Bos, waaronder Wouter Huygens (in stoel), al eens jacht gemaakt op de muntjak. — © JAA

Ontsnapt

Boswachter Wouter Huygens is de afkeurende reacties gewend, maar gelooft in de noodzaak van de bestrijding. “De Chinese muntjak is een kleine hertensoort die oorspronkelijk enkel in Oost-Azië voorkwam. De dieren zijn hier terechtgekomen door te ontsnappen uit gevangenschap. Dat is vooral het geval geweest in de regio Brasschaat en Schoten. Daardoor is deze streek nu de Vlaamse hotspot wat deze exotische en dus ongewenste diersoort betreft. “Ze eten verschillende planten zoals hyacinten, sleutelbloemen, orchideeën, groenten en andere gewassen. Hierdoor geraken ook vlinders en vogels in de problemen.”

Op het Europese vasteland komt de muntjak nergens méér voor dan in Vlaanderen en dan vooral de Voorkempen, ook al bestaan er geen precieze tellingen. Als de muntjak hier verder blijft verspreiden, kan dit een internationaal probleem worden, stelt ANB.

De Europese lidstaten hebben samen besloten om de muntjakken in het wild verder te beperken. “Dit kan helaas enkel door de dieren dood te schieten. Als we dit niet doen, wordt ons land door de Europese Unie op de vingers getikt”, weet boswachter Wouter Huygens. “Enkel door een actieve bestrijding kan kunnen we een explosieve toename van de soort vermijden. Dit is uiteindelijk erg belangrijk voor de natuur en de omgeving in park Vordenstein.”

“De bestrijding gebeurt vanzelfsprekend buiten de openingsuren, rond zonsopgang, zonsondergang of ’s nachts. De schoten van het jachtgeweer kunnen beperkt voor geluidsoverlast zorgen in de buurt”, waarschuwt de gemeente.

