Zulte Waregem-coach Mbaye Leye vol ontzag voor volgende tegenstander: “Bij Union ontstaat het gevaar vooral als je zelf de bal hebt”

De bekerpartij tegen KV Mechelen ligt alweer achter de rug. De return laat nog even op zich wachten, dus kan Zulte Waregem alweer de focus verleggen naar de competitie. Dit weekend gaat Essevee op bezoek bij Union, een tegenstander die bij Mbaye Leye op veel respect kan rekenen: “Hun spelers willen elke match tonen dat ze de beste zijn, dat is een droom voor elke coach.”

“Zondag spelen we tegen Union, die al een dag eerder hun halve finale afwerkten. Zij spelen bovendien ook Europees, dus ze zijn gewend aan midweekmatchen”, houdt Leye toch subtiel een slag om de arm in aanloop naar de partij in het Dudenpark. Uiteraard heeft de coach van Essevee niks dan lof voor de Unionisten: “ Ze hebben een sterk geheel met veel automatismen. Karel heeft een sterk geheel gesmeed.”

De trip naar de hoofdstad is eigenlijk de apotheose van een ontzettend pittige periode waarbij Zulte Waregem een ganse reeks hoog aangeschreven tegenstanders voor de kiezen kreeg: “Het is gewoon jammer dat onze kalender zo moeilijk is, dat speelt echt een belangrijke rol in ons seizoen”, zucht Leye die ook toch nog even stilstond bij de resultaten van de voorbije weken. “We wonnen op Anderlecht maar kwamen ook dicht bij een punt in Genk en eigenlijk hadden we ook tegen Club Brugge meer kunnen halen.”

Uiteindelijk ging de focus toch weer op de eerstvolgende tegenstander, de troepen van Karel Geraerts: “Bij Union ontstaat het gevaar vooral als je zelf de bal hebt, hun tegenaanval is ontzettend gevaarlijk. Zelfs zonder Vanzeir blijven ze enorm sterk. Nilsson is ook een fenomenale spits. Ik heb ze al voldoende geanalyseerd. Lazare is trouwens ook een uniek wapen, hij forceert zoveel kaarten bij de tegenstander.”

© Isosport

“Boniface-Nilsson is dan weer een magnifiek duo en dan heb je nog Vertessen die er bij kwam, terwijl ze met Lapoussin een potentiële Gouden Schoen in hun rangen hebben. Misschien speelt zijn levenswijze hem soms wat parten maar het is een echte artiest”, aldus Leye die heel veel respect heeft voor het Brusselse collectief. “Hun spelers willen elke match tonen dat ze de beste zijn, dat is een droom voor elke coach. Je haat het als tegenstander natuurlijk als je moet voetballen tegen jongens zoals Teuma maar ze zijn een geschenk voor elke coach. Het zelfde geldt voor Burgess. Hij verdedigt altijd met een brede glimlacht, een beetje zoals die ref, smiling Nzolo, vroeger deed (lacht).”

“Geen risico nemen met Gano”

First things first, is ook Leye niet onbekend maar de Essevee-coach beseft maar al te goed dat er na de partij op Union enkele cruciale weken aanbreken: “Na Union volgen de weken van de waarheid”, stelt Leye onomwonden. “Daarom zullen we dit weekend ook nog geen risico nemen met Zinho Gano, ook al missen we Fadera met een schorsing. Ook voor Derijck en Sörmo komt deze partij wellicht nog te vroeg.”

“Jongens zoals Ramirez en Sissako tonen evenwel ook hun kwaliteiten. Net als Borja. Fila geeft me ook een goede indruk. Hij kan op heel wat plaatsen uit de voeten en is bovendien tweevoetig. Bovendien is hij fysiek ook zeer sterk. Geloof me: hij is klaar om te spelen. In Straatsburg speelde hij niet zeer veel maar ze wilden hem enkel verhuren zonder optie, dat zegt ook al veel. Ze rekenen ook nog echt op hem voor de toekomst.”