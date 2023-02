Lionel Messi sluit deelname aan WK 2026 niet langer uit, Argentijnse sterspeler wordt dan 39

Lionel Messi heeft in een interview met de Argentijnse krant Olé niet uitgesloten te zullen deelnemen aan het WK voetbal van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De Argentijnse superster, die eind vorig jaar met zijn land in Qatar voor het eerst wereldkampioen werd, gaf aan “te blijven voetballen zo lang ik het leuk blijf vinden”.

De 35-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain had eerder gezegd dat zijn vijfde WK zijn laatste zou zijn. De aanvoerder maakte zeven doelpunten, waarvan twee in de finale tegen Frankrijk (3-3). Hij scoorde in de gewonnen strafschoppenreeks ook vanaf 11 meter. Messi zette met de wereldtitel de kroon op zijn bijzonder succesvolle carrière.

“Ik hou van voetballen, ik hou echt van wat ik doe”, zei Messi in het interview. “Zo lang ik fit ben en het leuk blijf vinden, ga ik ermee door. Of de Copa América van 2024 en het WK van 2026 dan een optie zijn? Ik weet het niet. Het hangt er van af hoe mijn carrière zich ontwikkelt. Het hangt van veel zaken af.”

Messi zou op op 24 juni 2026, tijdens het WK, zijn 39ste verjaardag vieren. “Het is met zo’n leeftijd niet makkelijk er nog bij te zijn”, erkende de Argentijnse superster. “Maar het is nog ver weg.” Na het gewonnen WK in Qatar had Messi aangegeven “nog iets langer” te willen blijven.

Messi hoopt dat Lionel Scaloni aanblijft als bondscoach. De 44-jarige Argentijn onderhandelt momenteel met de Argentijnse bond over een nieuw contract. “Hij is heel belangrijk geweest voor de nationale ploeg”, aldus Messi. “Het zou fantastisch zijn als we onze ontwikkeling onder zijn hoede kunnen verderzetten.”