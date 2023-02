Vlaams minister Matthias Diependaele laat testopstelling in Oostendse vuurtoren stopzetten: “Licht kan je niet afnemen van de Oostendenaars”

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) heeft de opdracht gegeven om de testopstelling in de vuurtoren van Oostende stop te zetten. Die testopstelling, waarbij er minder licht richting binnenland schijnt, was er gekomen na klachten van inwoners van nieuwe nabijgelegen flatgebouwen.

Lange Nelle, zoals de Oostendse vuurtoren in de volksmond genoemd wordt, is een van de drie nog werkende vuurtorens aan de Belgische kust, samen met die van Blankenberge en Nieuwpoort. Om de tien seconden genereert de toren drie lange lichtflitsen, om zo de letter O – van Oostende – te vormen in morsecode.

Na klachten van bewoners van nabijgelegen luxeflats in de nieuwe wijk Oosteroever besliste het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust onlangs om één zijde van de vuurtoren – aan de kant van de bewuste flats – af te schermen, zodat het licht niet meer binnen scheen in de appartementen.

Aan de achterste ramen van de vuurtoren werd eind vorige maand een dubbelzijdige folie aangebracht. Het ging om een testopstelling die later geëvalueerd zou worden. Zover komt het dus niet: Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele heeft beslist om de opdracht te geven om de testopstelling stop te zetten. “Het licht van de Lange Nelle is al sinds 1949 een baken aan onze Vlaamse kust”, aldus de minister op Twitter. “Dat licht kan je niet afnemen van de Oostendenaars.” Het licht van de vuurtoren schijnt nu dus ook weer landinwaarts.