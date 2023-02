Vijf wedstrijden die u dit weekend niet mag missen: Lukaku vs. De Ketelaere, Haaland op recordjacht en daar is… Lamkel Zé

In België wordt het (hopelijk) smullen in de topper tussen Antwerp en Club Brugge, maar ook in het buitenland staat er weer heel wat lekkers op het menu. Bij deze: vijf wedstrijden die u niet mag missen.

Wintermercato-winnaar aan het werk

Zaterdagnamiddag keert Mikel Arteta terug naar Everton. De coach van leider Arsenal zit er (als ex-speler van de Toffees) nog altijd in de harten van de fans, maar de zege zal hij niet cadeau krijgen. Maar waarom tot dan wachten op Premier League-spektakel? Vrijdagavond moet u al voor uw televisie zitten, want dan ontvangt Chelsea Fulham en in die Londense derby kan Enzo Fernandez (22) debuteren. U weet wel: de ‘winnaar’ van de wintermercato, want de middenvelder kwam op deadline day voor 120 miljoen euro over van Benfica. De Argentijnse wereldkampioen arriveerde pas op woensdag, zal maar één training in de benen hebben en heeft eigenlijk nog achtenhalf jaar om zich te tonen – hij tekende tot 2031 (!) – maar gezien de vele blessures is de kans reëel dat Graham Potter hem toch zal gebruiken.

Chelsea - Fulham, vrijdag om 21 uur

In december vierde Fernandez nog de wereldtitel. — © Getty Images

Lamkel Zé droomt al van Real Madrid

Het is weer zover: het WK voor clubs. Dat blijft een bizar fenomeen, want op papier is het de strafste prijs die je als ploeg kunt winnen en toch lijken weinig mensen er wakker van te liggen. Onbekend is onbemind, zeker? We horen u ook denken: Waarom zouden we naar een wedstrijd van Wydad Casablanca moeten kijken? Wel, we zullen u zeggen waarom. Omdat Didier Lamkel Zé (26) sinds kort bij de Marokkaanse en Afrikaanse kampioen speelt. U zou toch niet willen missen hoe de Kameroener de defensie van het Saoedische Al-Hilal oprolt, vervolgens de fans van Flamengo provoceert en in de finale tegen Real Madrid zijn tweede gele kaart oploopt door te scoren en zijn truitje uit te trekken? Enfin, het kan alle kanten met hem op, misschien heeft hij tegen morgen alweer zijn contract verbroken.

Wydad Casablanca - Al-Hilal: zaterdag om 15.30 uur

Lamkel Zé verliet – muziekinstallatie in de hand – Kortrijk voor Casablanca. — © BELGA

Van Nistelrooij krijgt Belgische hulp

Alfred Schreuder werd ontslagen bij Ajax, maar bij PSV waren er recent ook twijfels over Ruud van Nistelrooij. De oud-spits mocht doordoen als coach, maar staat zondag alweer voor een cruciaal duel. Hij moet op bezoek bij leider Feyenoord en daar heeft hij niet veel goede herinneringen aan. Zes keer voetbalde hij tegen de Rotterdammers, één keer speelde hij gelijk, vijf keer ging hij de boot in. Als trainer won hij dit seizoen wel de heenmatch en dat kan hij nu ook maar beter doen, want anders loopt Feyenoord zeven punten uit. De Nederlander kan wel nieuwe Belgische hulp inroepen, want hoewel Yorbe Vertessen is vertrokken, is Thorgan Hazard (29) gekomen. Een bod van 15 miljoen euro van PSG op Johan Bakayoko (19) werd trouwens afgewimpeld, dus we nemen aan dat ook onze jeugdinternational betrokken wordt.

PSV - Feyenoord: zondag om 14.30 uur

Hazard hoopt ook in Eindhoven (of zondag in Rotterdam) te kunnen juichen. — © EPA-EFE

Haaland kan Agüero al van de troon stoten

Sergio Agüero maakt zich weinig illusies. Hij weet dat Erling Haaland (22) verschillende van zijn records bij Manchester City zal breken. Ook dat van meeste doelpunten in één Premier League-campagne – Agüero klokte in 2014-2015 af op 26 goals. Maar het feit dat de Noorse spits er begin februari al 25 heeft gemaakt en zondag, op speeldag 22, al beter kan doen is wel ongezien. Hij moet dan wel nog voorbij de Tottenham-defensie natuurlijk, maar twee weken geleden bleek dat geen probleem. Toen won City de uitgestelde heenmatch met 4-2 en daarin trof Haaland al raak. Voor de Spurs is het ook alweer een cruciaal duel in de race om de Champions League-plekken. De 7 op 18 deed hen geen deugd, want hun vierde stek zijn ze daardoor voorlopig even kwijt. Tijd dat Harry Kane en co. zich herpakken. Zonder Conte aan de zijlijn (die is even out na een operatie), maar met aanwinsten Danjuma en Porro.

Tottenham - Manchester City: zondag 17.30 uur

Slokop Haaland. — © AFP

Kan de Milanese derby Lukaku inspireren?

Akkoord: voor de titel strijden ze niet, want Napoli is met dertien punten voorsprong goed op weg om Italiaans kampioen te worden. Maar Inter vs. AC Milan is een van de meest beladen derby’s ter wereld, dus deze kijktip is een no-brainer. Zeker omdat we benieuwd zijn of het Romelu Lukaku (29) tot grootse daden kan inspireren. De Rode Duivel was twee seizoenen geleden dé man in deze onderlinge confrontatie. Hij scoorde in alle drie de duels en kon zo Zlatan Ibrahimovic, met wie hij bonje had, de mond snoeren. Aangezien hij dit seizoen vooral op de sukkel is met blessures en nog maar twee goals maakte, zal hij erop gebrand zijn om dat nog eens over te doen, maar aan de aftrap komen is het eerste doel. Hetzelfde geldt voor Charles De Ketelaere (22) – die nog geen enkele treffer achter zijn naam heeft – aan de overkant.

Inter - AC Milan: zondag 20.45 uur