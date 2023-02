Officieel: Adnan Januzaj op uitleenbasis naar Turkse Basaksehir

Istanbul Basaksehir FK en Sevilla FC hebben een huurakkoord bereikt over Januzaj, echter zonder aankoopoptie waardoor onze landgenoot komende zomer sowieso terugkeert.

Januzaj is pas afgelopen zomer neergestreken in Sevilla en heeft er nog een contract tot juni 2026. De (flank) aanvaller kwam slechts zes keer in actie voor Sevilla: twee keer in LaLiga, één keer in de Copa del Rey en drie keer in de Champions League.