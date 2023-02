Afghaanse professor in elkaar getimmerd en opgepakt omdat hij verbod voor vrouwen tot universiteitsonderwijs hekelde

Ismail Mashal verscheurde in zijn diploma’s tijdens een live-interview op TOLOnews, één van de belangrijkste privézenders van het land, om het recht van vrouwen op hoger onderwijs te verdedigen. De afgelopen dagen toonden lokale televisiezender hoe de onderwijzer, die ook zijn ontslag had genomen op drie privé-universiteiten in Kaboel, een kar met boeken duwde in de straten van de hoofdstad en die aan voorbijgangers aanbood.

Volgens zijn assistent Farid Ahmad Fazli is Mashal “genadeloos geslagen en op een erg onrespectvolle wijze weggevoerd” door de taliban. Fazli zei dat Mashal is opgepakt zonder een misdaad te hebben gepleegd. “Hij gaf gratis boeken aan de zusters en mannen”, zei hij. “Hij wordt nog steeds vastgehouden en we weten niet waar.”

Een verantwoordelijke van de taliban bevestigde zijn arrestatie. “Professor Mashal heeft al enkele tijd provocerende daden gesteld tegen het systeem”, aldus Abdul Haq Hammad, directeur bij het ministerie van Informatie en Cultuur. “De veiligheidsdiensten hebben hem meegenomen voor onderzoek.”

In de erg conservatieve en patriarchale samenleving in Afghanistan is het zeldzaam dat een man protesteert voor de rechten van vrouwen. De professor had verzekerd dat hij zijn campagne zou voortzetten.

Bij hun terugkeer aan de macht, in de zomer van 2021, had de talibanleiding nochtans gezegd dat ze zich soepeler zouden tonen, maar intussen blijkt dat ze de strengste interpretatie van de islam toepassen, zoals tijdens hun eerste keer aan de macht van 1996 tot 2001.