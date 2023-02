Grootouders dienen klacht in tegen kleinzoon, waarna blijkt dat ze hem en zijn zus seksueel misbruikten: “Ze hebben nooit sorry gezegd”

Een bejaard koppel uit Herne is veroordeeld tot effectieve celstraffen van 2 en 4 jaar cel voor het seksueel misbruik van twee kleinkinderen. De zaak kwam aan het licht toen de tachtigers zelf naar de politie waren gestapt om een klacht in te dienen tegen hun kleinzoon, wegens laster en eerroof.

De inmiddels 88-jarige man en zijn 82-jarige echtgenote dienden in 2019 een klacht in tegen hun kleinzoon voor laster en eerroof. De twintiger had een petitie opgestart om de verjaringstermijn voor seksueel misbruik te verhogen, nadat hij anoniem in de media had verteld hoe hij en zijn zus in de jaren ’90 seksueel waren misbruikt door hun opa.

Maar toen de politieman de klacht noteerde en begon door te vragen naar de beweegredenen van de petitie, trok het koppel zijn staart in. “We gaan toch geen slapende honden wakker maken”, reageerde de vrouw, waarna het koppel huiswaarts trok.

Schuldig verzuim

Politie en parket openden vervolgens een onderzoek naar de tachtigers, waaruit bleek dat de opa zijn kleinzoon en -dochter jarenlang seksueel had misbruikt. De stiefzoon van de broer van de opa onderging hetzelfde lot. Ook de grootmoeder speelde een actieve rol. Aanvankelijk bedreigde ze de slachtoffers en verplichtte ze hen te zwijgen, nadien overtuigde ze haar eigen kinderen ervan om de feiten binnenskamers te houden.

De zaak kwam vorige maand voor de correctionele rechtbank van Brussel, maar van de beklaagden was geen spoor te bekennen. De 88-jarige man werd vrijdag dan ook bij verstek veroordeeld, tot een effectieve celstraf van 4 jaar voor het seksueel misbruik. Zijn 82-jarige echtgenote kreeg 2 jaar cel voor schuldig verzuim.

Opluchting

De kleinzoon van de beklaagden is opgelucht dat het misbruik werd erkend door de rechtbank. “Deze uitspraak verandert niets aan wat er vroeger gebeurd is”, zegt hij. “Ik ben wel heel blij dat ik mijn verhaal heb kunnen doen. Nooit hebben ze zich verontschuldigd voor wat ze hebben gedaan. Hij heeft één keer toegegeven dat de feiten gebeurd zijn, maar toen keek hij niet in mijn ogen. En een sorry is er toen ook niet uitgekomen.”

Dat zijn grootouders de feiten niet openlijk hebben erkend voor de rechtbank, was voor de man geen verrassing. “Dat zal er nooit van komen. Alles voor de schone schijn. Vooral zij vindt dat enorm belangrijk. Zelfs na deze veroordeling en de duidelijke woorden van de rechter zullen ze niet plots hun excuses aanbieden.”