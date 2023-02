VIDEO. Geniaal shot of beginnersgeluk voor Gareth Bale bij golfdebuut?

Vijfvoudig Champions League-winnaar Gareth Bale (33), net gepensioneerd als voetballer, heeft zijn officiële golfdebuut gemaakt op de AT&T Pebble Beach Pro-Am in Californië als een van de 156 amateurs die er naast evenveel PGA Tour-spelers deelnemen. En hij pakte meteen uit met een opmerkelijk shot toen de bal buiten de green op de weg voor de karretjes beland was: geniaal of beginnersgeluk? Oordeelt u zelf. Bale finishte de eerste ronde met zijn professionele partner Joseph Bramlett 7 under par, 65, goed voor een gedeelde 18de plaats op 156 koppels.