Britten in de ban van vermiste Nicola (45): vlak voor haar verdwijning sms’te ze nog over ‘playdate’

Nicola Bulley (45) verdween vorige week vrijdag tijdens een ochtendlijke wandeling met haar hond Willow in St Michael’s on Wyre, nabij het noordwest-Engelse Blackpool. De politie kwam snel ter plaatse, omdat haar hond alleen aangetroffen werd op een nabijgelegen weg, 25 minuten nadat de vrouw voor het laatst gezien werd.

De telefoon van Bulley werd later teruggevonden op een bankje, nog steeds verbonden met haar een Teams-vergadering op haar werk. Enkele minuten daarvoor had ze nog een paar berichtjes uitgewisseld met een andere moeder, om een speelafspraak te regelen voor haar twee dochtertjes van 6 en 9 jaar oud. “Dat is bewijs dat ze niet van plan was om te verdwijnen”, zegt een kennis van de familie.

Er is ook geen enkel bewijs van de betrokkenheid van een derde bij de verdwijning van Bulley, de politie gaat er dus niet van uit dat de vrouw aangevallen werd.

De politie zoekt sindsdien al een week naar Bulley met duikers, drones, een helikopter en speurhonden, maar ook na een week is er nog geen spoor van de vrouw. De politie richtte haar hoop daarom op een getuige: op camerabeelden was namelijk te zien hoe een andere vrouw haar hond uitliet in dezelfde omgeving, net voor het moment waarop Bulley verdween. De politie heeft de vrouw in kwestie echter inmiddels ondervraagd, maar ook haar informatie betekende geen doorbraak.

“Nachtmerrie”

De familie van de vrouw heeft daarom een emotioneel pleidooi gedaan naar mogelijke andere getuigen om zich te melden. De zus van Bulley, Louise Cunningham, heeft het bij Engelse media over “een nachtmerrie”. “We blijven maar rondjes draaien, om te kunnen uitleggen wat er gebeurd kan zijn. Mensen gaan niet gewoon op in de lucht. We willen haar thuis, we hebben haar nodig, haar kinderen hebben haar nodig. Dit breekt ons hart.”

“We leven in een oneindige hel”, beaamt de man van Bulley, Paul Ansell. “Mijn twee meisjes willen gewoon hun mummy terug.”