Charleroi laat WK-ganger Ali Gholizadeh alsnog naar Turkije vertrekken

Gholizadeh streek in de zomer van 2018 neer in het Zwarte Land en was de voorbije jaren een sterkhouder bij de Carolo’s. Hij zit momenteel aan 23 goals en 26 assists in 143 officiële wedstrijden. Dit seizoen bleef hij steken op een goal en een assist in 21 duels.

Gholizadeh is ook 29-voudig Iraans international. Hij was eind vorig jaar met zijn land actief op het WK. De buitenspeler kwam in Qatar in alle drie de groepswedstrijden in actie.

Kasimpasa is de huidige nummer dertien in de Turkse hoogste klasse. Gholizadeh wordt er ploeggenoot van onze landgenoot Mickaël Tirpan. Ook oud-Charleroi-spits Mamadou Fall is er aan de slag. De transferperiode in Turkije loopt nog tot 8 februari. In België sloot de wintermercato drie dagen geleden.