Australische loterij smeekt winnaar via media om zijn telefoon op te nemen: “Als je een hoop gemiste oproepen ziet...”

Een Australiër is 40 miljoen dollar rijker geworden na het winnen van de Australische loterij Powerball. Alleen is de kersverse winnaar daar niet van op de hoogte. “Als u een hoop gemiste oproepen heeft, dan zou u wel eens de winnaar kunnen zijn”.

Donderdagavond werden in Australië de winnende getallen van de Powerball bekend gemaakt. Één iemand slaagde erin om alles juist in te vullen en won maar liefst 40 miljoen Australische dollar of zo’n 25 miljoen euro. Een serieuze som die winnaars zo snel mogelijk op hun bankrekening zouden willen zien. Alleen weet deze winnaar uit de staat Victoria helemaal nog van niets.

Volgens woordvoerster van de loterij Anna Hodbell is er geprobeerd om de winnaar telefonisch vast te krijgen, maar neemt die gewoonweg niet op. “We stonden de avond van de trekking meteen na de uitslag klaar om de winnaar op te bellen maar het ging helaas naar voicemail”, zegt ze aan News.com.au.

“Als u een hoop gemiste oproepen op u telefoon ziet, dan zou u wel eens de winnaar kunnen zijn die we proberen te contacteren over dit levensveranderende nieuws. Hoe spannend zou het zijn om op het einde van de werkweek te weten te komen dat je 40 miljoen hebt gewonnen? Er is geen betere manier om het weekend in te gaan.”

Hobdell dringt er nog op aan dat iedereen zijn of haar ticketje controleert zodat de prijs geclaimd kan worden.