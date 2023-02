Besmettelijk rhinovirus uitgebroken in manege: “Er zijn helaas al paarden overleden”

In manege het Provahof in Budingen bij Zoutleeuw is een uitbraak van het rhinovirus vastgesteld. Een aantal paarden is ziek en helaas zijn er enkele overleden. Volgens dierenarts Patrick Vanvuchelen is er geen reden tot paniek, maar oplettendheid is wel aangeraden. “De situatie is ernstig, maar onder controle dankzij het snelle handelen van de uitbaters van de manege.”

Op de website van Equi Focus Point Belgium wordt melding gemaakt van de uitbraak, die op 28 januari zou gestart zijn en op 1 februari bevestigd wordt. “Al bij de eerste symptomen van het virus heeft de familie Prouvé, eigenaar van de manege, opgetreden en zijn ze volledig vrijwillig in quarantaine gegaan”, zegt dierenarts Patrick Vanvuchelen. “Ik kan dan ook garanderen dat er sinds het moment van diagnose geen paarden meer zijn buiten gegaan.”

Angst

Op sociale media heerst er paniek rond de uitbraak. “Maar dat is niet nodig”, zegt dierenarts Vanvuchelen. “Die angst heeft vooral te maken met het gebrek aan kennis rond dit virus. Het is een complex, veel voorkomend herpesvirus met drie ziektebeelden: een ademhalingsvorm, een abortusvorm en een zenuwvorm. Meestal krijgen paarden, die geïnfecteerd zijn, meestal de eerste vorm. Maar af en toe hebben we te maken met de ernstige variant, de zenuwvorm, wat fatale gevolgen kan hebben. Dit was het geval in deze situatie.” (Lees verder onder de foto)

Het Provahof is in quarantaine geplaatst. — © VDT

Dat bevestigt ook Equi Focus Point Belgium. Twee paarden zouden ingeslapen zijn na paralyse, een verlamming. “We doen er momenteel alles aan om verder leed te voorkomen”, zegt dierenarts Vanvuchelen. “De gezonde paarden zijn apart geplaatst van diegenen met symptomen. Zoals bij corona eigenlijk maak je bubbels om de verspreiding verder tegen te gaan. Op dit moment lijkt het situatie onder controle, maar dit wordt van moment tot moment geherevalueerd. Ik zou nog wel graag een oproep doen naar paardeneigenaars. Gebruik je nuchter verstand bij het verplaatsen en samenkomen van paarden en laat je paard vaccineren tegen dit virus. Dat is niet 100 procent sluitend, maar als heel de paardenpopulatie gevaccineerd is, is dat alleen maar een heel goede zaak om virusuitscheiding drastisch te doen verminderen.”

Snelle communicatie

Hoe het virus het Provahof in kon sluipen, is moeilijk te achterhalen, mede door het feit dat er bij herpesvirussen symptoomloze dragers in de paardenpopulatie aanwezig zijn. Voor Zoutleeuws burgemeester Guy Dumst (CD&V) is de uitbraak van het virus een nieuw gegeven. “We zijn daar voorheen nog niet mee geconfronteerd, maar misschien heeft er zich al wel eens een dergelijke uitbraak voorgedaan en wist niemand er iets van. Niet alle eigenaars zijn geneigd om dit aan de buitenwereld te berichten, maar bij het Provahof hebben ze op eigen initiatief snel gecommuniceerd en dat is zeker lovenswaardig. We hebben vanuit de stad intussen ook een mededeling uitgezonden met de oproep om geen paarden te aaien of te voederen. Ook honden kunnen best aan de leiband gehouden worden in de omgeving van paarden.”