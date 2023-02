VN: “Wereldwijde voedselprijzen dalen voor tiende maand op rij”

De wereldwijde voedselprijzen zijn in januari voor de tiende maand op rij gedaald. Het gaat om de langst aanhoudende dalende reeks van de voorbije drie decennia, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties FAO. Toch komt die tendens voorlopig niet tot uiting bij de producten in de winkelrekken.

Volgens de index van de VN-organisatie daalden de prijzen van de voedingsmiddelen afgelopen maand met 0,8 procent. In vergelijking met maart vorig jaar gaat het zelfs om een daling met 18 procent. Tien maanden geleden bevonden de prijzen zich op een recordniveau als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne, die de graanexport verstoorde.

Historisch gezien staat de graadmeter wel nog altijd op een hoog niveau. Bovendien betekent de daling van de index niet dat de voedingsprijzen in de supermarkt onmiddellijk goedkoper zullen worden. De index volgt namelijk de verschuivingen in de grondstofkosten en het duurt even voordat veranderingen doorwerken in de kleinhandelsprijzen. Daarnaast worden de prijzen in de supermarkt ook beïnvloed door de energie-, transport- en loonkosten.

Grote voedingsbedrijven hebben gewaarschuwd dat de winkelprijzen verder zullen toenemen, als gevolg van de inflatie en de loonstijgingen van vorig jaar.