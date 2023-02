Peter Van den Begin (midden) als rijkswachtmajoor Herman Vernaillen in de serie ‘1985’. — © VRT

Met de Eén-reeks 1985 is de Bende van Nijvel opnieuw brandend actueel. Maar hoe zat het ook alweer met die bende waarvan in al die jaren niet één verdachte is geïdentificeerd? Dit alfabet helpt u op weg, van de knalgele affiches met robotfoto’s die van onze eigen journalist een verdachte maakte tot het Zoniënwoud waar extreemrechtse vechtersbazen trainingskampen hielden.