Kortrijk-trainer Bernd Storck ontgoocheld over het niet aantrekken van een nummer zes: “We hadden enkele spelers op het oog”

“We hebben dringend een zes nodig”, vertelde Storck vorige week in onze krant. Die kwam er niet, maar KV Kortrijk maakte wel werk van een mogelijke transfer. “We hadden enkele spelers voor die positie op het oog”, zegt de Duitse oefenmeester. “Er kwam zelf een speler met ervaring van de Bundesliga enkele tests afleggen, maar zijn zwangere vrouw zag een overstap naar België niet zitten. Hetzelfde geval met een andere defensieve middenvelder. Ook zijn vrouw is zwanger en die speler wou deze winter liever niet verkassen naar KV Kortrijk. Loncar doet het niet slecht, maar ook niet perfect op die positie. Watanabe posteren als zes heeft ook geen zin. Er bestaat ook nog altijd een mogelijkheid om een transfervrije speler binnen te halen. Die optie onderzoeken we nu.”

KV Kortrijk trekt morgenavond naar het veld van STVV. De Kanaries presteren dit seizoen uitermate goed en willen strijden om een plekje bij de eerste acht. “Ze zullen aanvallen en goed voetbal willen brengen voor hun eigen fans”, aldus Storck. “Sint-Truiden beschik over zeer veel kwaliteit en een goede verdediging die niet veel kansen weggeeft. Daarnaast scoren wij niet veel, dus ik ben benieuwd naar morgen. De vorige match tegen KV Oostende was niet te best, maar dat is geen excuus om er morgen geen lap op te geven. We gaan vol voor die drie punten.”

“Sint-Truiden heeft een groot voordeel dat ze gewend zijn om op kunstgras te spelen. Het is het enige stadion in België dat zo’n veld heeft. We hebben er wel eens op getraind, maar ons kunstgrasveld is veel beter dan dat van hen. Het zal een soort futsal wedstrijd worden. Technische spelers als Selemani en Kadri vinden dat wel leuk.”

D’Haene start

Kristof D’Haene (32) lijkt morgen aan de aftrap te verschijnen. De Kortrijkse kapitein kampt met blijvende pijn, maar doet het seizoen nog uit bij KVK. Daarnaast zijn er geen blessures en zit nieuwkomer Dyhr nog niet in de selectie. “Hij moet nog wat wennen. Zijn laatste wedstrijd dateert van november. Met zijn komst hebben we nu meer opties op links. Wij willen hem helpen, maar hij wil het omgekeerde ook.”