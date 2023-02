Jellert Van Landschoot en SK Deinze in de buitenbaan voor plaatsje in de top zes: “We weten wat ons te doen staat”

Van Landschoot blikt vooruit naar het duel van zondag. “Dender is een wisselvallige ploeg. De ene week pakt het met een collectief goede prestatie uit, een week later is die ploeg bijna onherkenbaar.” — © Marc Van Hecke

SK Deinze werkte vorig weekend met succes het eerste deel van een cruciaal drieluik af. De Tigers wonnen met 2-1 van Club NXT en blijven in strijd voor een plaats in de top zes. De ploeg van coach Marc Grosjean moet ook zijn resterende twee wedstrijden winnen om kans te maken op deelname aan de play-offs. Zondag staat de uitwedstrijd bij FCV Dender op de kalender, met coach Regi Van Acker (ex-Deinze) in het andere kamp.

“We hebben tegen Club NXT hard moeten knokken om de zege op zak te steken”, aldus linkerflankspeler Jellert Van Landschoot. “Er was veel te doen rond onze strafschop, die door Gaëtan Hendrickx werd verzilverd. Ik ga me niet over die penalty uitspreken, maar ben akkoord dat er ook in de Challenger Pro League een VAR moet worden ingevoerd. Ik lag drie weken geleden aan de basis van een strafschop tegen Beerschot, hoewel het volgens mij geen overtreding was. Een week later werden wij op het veld van RWDM twee penalty’s onthouden. Er zouden met een VAR veel discussies uit de wereld kunnen worden geholpen.”

“We zijn op onze hoede voor Dender, dat de punten hard nodig heeft in de degradatiestrijd”, aldus Van Landschoot. “Wij verloren de heenwedstrijd verdiend met 0-2. Dender is een wisselvallige ploeg. De ene week pakt het met een collectief goede prestatie uit, een week later is die ploeg bijna onherkenbaar. Wij hebben met Beerschot, RWDM en Club NXT de op papier drie moeilijkste opponenten van onze laatste vijf speeldagen achter de rug. Club NXT is ongetwijfeld het beste beloftenteam in onze reeks. Dit betekent niet dat we Dender en RSCA Futures zullen onderschatten. Puntenverlies tegen Dender betekent dat wij de top zes mogen vergeten en de drie punten tegen Club NXT waardeloos zijn.”

Fitte Koné

“We zijn zelf met zes op zes nog niet zeker van deelname aan de Promotion play-offs”, weet de verdediger. “Ik heb de kalender van onze opponenten bekeken. Lierse Kempenzonen telt drie punten meer dan Deinze, maar heeft met duels tegen Beerschot en Lommel nog een zeer moeilijk programma. Er zijn veel scenario’s mogelijk, maar wij hebben enkel vat op onze eigen prestaties en resultaten. We weten wat ons te doen staat, waarna we eventueel naar de andere resultaten kunnen kijken. Met de terugkeer na een lange blessure van Mamadou Koné hebben we een extra offensieve troef in handen. We hebben hem mede door het uitvallen van Lennart Mertens voorin hard nodig. Koné maakte tegen Club NXT een echte spitsengoal, op een assist van mij. Hij is een lastige opponent voor iedere defensie in onze reeks, kan goed een bal bijhouden en verricht ook veel defensief werk. Ik wist al bij de competitiestart dat hij zeer veel in zijn mars heeft. We zullen aan hem nog veel plezier beleven.”