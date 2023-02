25 jaar geleden stierven 5 Vlaamse jongeren bij ramp met kabelbaan in Cavalese: “Ongelooflijk dat ze straks al langer dood is dan dat ze heeft geleefd”

Kalmthout/Zoersel/Lille

De tijd tikt ongenadig snel. Het is vandaag, 3 februari, 25 jaar geleden dat een roekeloze Amerikaanse piloot in het Italiaanse Cavalese laag door een dal vloog en daarmee een kabelbaanramp veroorzaakte. Twintig mensen, onder wie vijf jonge Vlamingen, lieten hierbij het leven in de witte sneeuw. Rose-Marie Eyskens (24) uit Achterbroek (Kalmthout) en Hadewich Anthonissen (24) uit Wechelderzande (Lille) konden thuis nooit vertellen hoe hun skireis was geweest. “We zijn gestopt met tellen”, zegt Margo Van Oekel (72), de moeder van Hadewich. “Het is moeilijk te horen dat ze straks al langer dood is dan dat ze geleefd heeft.”