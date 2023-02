Computers van de federale politie ontvingen phishingmails uit Rusland

Het incident gebeurde op maandag 30 januari. Er werden plots een heleboel mails verstuurd die leken te komen van een magistrate uit Luik en van de administratie van een Brusselse gemeente. Maar uiteindelijk bleek dat die van een Russische server kwamen.

De verdachte mails werden snel opgemerkt door meerdere politiemensen en meteen riep de federale politie alle agenten in het land op om die bepaalde mails meteen in de spambak te slepen, en om hem zeker niet te openen. Wie hem toch zou geopend hebben, moest zijn computer direct van het internet ontkoppelen.

Geïnfecteerd

De federale politie bevestigt het nieuws. “We hebben inderdaad snel een waarschuwing uitgestuurd. Op dit moment hebben we géén aanwijzingen dat er computers van de federale politie geïnfecteerd zouden zijn”, klinkt het.

Het is niet duidelijk wie in Rusland precies achter de aanval zit en wat de bedoeling was. Het is bovendien niet de eerste keer dat er vanuit het buitenland pogingen worden ondernomen om de politiecomputers te hacken. In augustus werd de kanselarij van de premier nog gehackt door buitenlandse ‘operatoren’. De kanselarij bezit de servers waarop de federale en lokale politie draaien. Toen werd geopperd dat de aanvallen uit Rusland of China kwamen. Het was toen ook niet duidelijk wat de hackers wilden bekomen.

