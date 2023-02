Wereldberoemde couturier Paco Rabanne overleden op 88-jarige leeftijd

De wereldberoemde couturier Paco Rabanne is op 88-jarige leeftijd overleden. De Spanjaard inspireerde een hele generatie van ontwerpers en ondernemers in de modewereld en overleed in Frankrijk, het land waar hij met zijn gezin te voet naar was gevlucht tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Zijn modehuis maakte het overlijden bekend op sociale media.

“Het modehuis van Paco Rabanne eert haar visionaire ontwerper en oprichter die vandaag overleden is op 88-jarige leeftijd”, staat te lezen op het Instagram-account van het modehuis. “Hij is bij de meest vooraanstaande modefiguren van de twintigste eeuw en zijn nalatenschap zal een blijvende bron van inspiratie zijn. We zijn meneer Rabanne dankbaar voor het ontwerpen van onze avant-garde erfenis en om een toekomst met ongelimiteerde mogelijkheden te creëren.”

De in 1934 in het Spaanse Baskenland geboren Rabanne vluchtte met zijn moeder en haar drie anderen kinderen naar Frankrijk tijdens de Spaanse Burgeroorlog nadat zijn vader, die kolonel was onder koning Alfonso XIII, geëxecuteerd was. Volgens de overlevering trokken ze te voet de Pyreneeën over in 1939, toen Paco 5 jaar oud was.

Ondanks een opleiding tot architect zocht en vond Rabanne moeiteloos zijn weg in de modewereld, die hij al kende via zijn voor Balenciaga werkende moeder. Hij ging juwelen ontwerpen voor merken als Christian Dior, Balenciaga en Givency en richtte in 1966 zijn eigen modehuis op.

Papier en metaal

Door het combineren van weinig voor de hand liggende materialen, van papier en plastic tot metaal, onderscheidde hij zich al snel van andere ontwerpers. Ook de manier waarop hij die materialen combineerde, zijn flamboyante en excentrieke ontwerpen, zijn unieke kijk en creatieve vrijheid maakten van hem een inspiratiebron voor generaties van jonge ontwerpers en ondernemers in de modewereld.

Rabanne vergaarde onder meer wereldfaam door Jane Fonda te kleden in de scifi-film Barbarella uit 1968. Ook Françoise Hardy was een grote fan van zijn werk en Mylène Farmer liet door hem de kleding ontwerpen waarin ze optrad. Audrey Hepburn schitterde in Two for the road uit 1967 ook in kledij van Rabanne.

De ontwerper bouwde in de loop der jaren een mode-imperium uit en investeerde ook in parfums. In 1969 lanceerde hij zijn eerste geurtje voor vrouwen: Calandre. In 1973 begon hij ook mannenparfums te maken met het Catalaanse modehuis Puig. In 1987 nam Puig, bekend van merken als Nina Ricci en Jean Paul Gaultier, het merk Paco Rabanne uiteindelijk over. De groep lanceerde nog verschillende succesvolle Paco Rabanne-parfums. Op het einde van de jaren negentig trok de ontwerper zich geleidelijk terug uit de modewereld.