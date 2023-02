Sadio Mané blijft op de sukkel met kuitbeen en mist heenduel achtste finales tegen PSG

“Ik verwacht hem ten vroegste midden februari terug”, zei Nagelsmann. “Het kan ook eind februari zijn. Het gaat goed met hem. Hij heeft geen pijn meer. Maar het duel in Parijs zal te vroeg komen.” Bayern verwacht hem wel terug op het veld in de terugwedstrijd in Beieren, op 8 maart.

Mané was vorig seizoen met Liverpool verliezend finalist in de Champions League. Hij eindigde in oktober als tweede in de Ballon d’Or. Begin november blesseerde hij zich in de competitiewedstrijd tegen Werder Bremen. Hij moest nadien forfait geven voor het WK in Qatar en werd geopereerd. Ook deze maand kwam hij nog niet in actie. Begin deze week kon hij de training met de bal hervatten.

Ook PSG zal in het heenduel van de achtste finales van de Champions League een absolute sterkhouder missen. Kylian Mbappé liep woensdag in de competitiewedstrijd tegen Montpellier een dijblessure op en is drie weken out.