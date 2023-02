Britse popster Gary Glitter, veroordeeld wegens pedofilie, vervroegd vrijgelaten

De voormalige Britse zanger Gary Glitter (79), die in 2015 veroordeeld werd voor het seksueel misbruik van drie meisjes, komt vandaag vervroegd vrij. Na de helft van zijn straf van 16 jaar uitgezeten te hebben, loopt hij weer vrij rond, maar wel onder voorwaarden.

De vroegere glamrock-zanger, in het echt Paul Gadd genaamd, was al eerder veroordeeld geweest wegens het bezit van kinderpornografie en voor seksueel misbruik. Maar in 2015 kreeg hij een langere gevangenisstraf van 16 jaar voor poging tot verkrachting, verkrachting van een meisje jonger dan 13 jaar en vier aanklachten voor aanranding.

Die feiten dateerden al van de jaren 70, het hoogtepunt van Glitters carrière, maar kwamen pas zo’n 40 jaar later aan het licht. De zanger maakte misbruik van zijn succes door twee meisjes van 12 en 13 jaar oud naar de backstage te lokken en hen daar lastig te vallen. Later, in 1975, probeerde hij nog een derde meisje van jonger dan 10 jaar te verkrachten.

In december raakte bekend dat Glitter dit jaar mogelijk vervroegd vrij zou komen wegens goed gedrag, na acht jaar gezeten te hebben. Volgens AP Media zou hij vandaag effectief vrijgelaten zijn uit de gevangenis op het Britse eiland Portland.

Maar hij zal zich wel aan bepaalde voorwaarden moeten houden. Volgens The Sun zal hij een elektronische enkelband moeten dragen. Daarnaast moet hij het aangeven als hij een relatie, van welke soort ook, heeft met een minderjarige en als hij naar het buitenland wil reizen, en dat kan hem geweigerd worden.

