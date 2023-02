Vincent Van Steenwinkel blijft geloven in behoudskansen van Eppegem: “We voelen ons echt niet het kneusje van de reeks”

Met vijf punten achterstand op het duo Wervik en Rumbeke en zeven punten achterstand op Aalter staat Eppegem afgetekend laatste. Bovendien moet de rode lantaarn nog iedere keer op bezoek bij de drie rechtstreekse concurrenten En laat dat nu net niet de sterkste kant zijn van Eppegem, dat dit seizoen buitenshuis amper vier punten sprokkelde.

Harde cijfers

“Het zal inderdaad geen eenvoudige opdracht worden om ons alsnog te redden, maar we moeten er blijven in geloven”, zegt de 22-jarige Vincent Van Steenwinkel, die zelf wel aan een sterk seizoen bezig is. “We staan daar helemaal onderaan en dan zal iedereen wel denken dat wij het kneusje van de reeks zijn, maar dat voelt niet zo aan. We zijn echt nog maar weinig matchen weggespeeld en dikwijls hadden we op meer recht dan wat we gekregen hebben. Soms stellen we ons de vraag of wij nu echt van die ploeg verloren zijn, maar dan word je geconfronteerd met de harde cijfers. Dat zorgt soms wel voor wat frustraties, ja. Dat krijg je natuurlijk niet verkocht aan de buitenwereld. Het is mogelijk ook daardoor dat het geloof en de inzet bij de spelersgroep nog niet verdwenen zijn. Ook op training werken we nog altijd met veel ijver en kameraadschap. Hoewel het realisme toch stilaan bij iedereen aan het doordringen is, moeten we hoopvol blijven. Vorig jaar is hier blijkbaar ook een mirakel gebeurd”, aldus Van Steenwinkel, die rechtspraktijk studeert in Antwerpen en na zijn periode als tiener bij KV Mechelen en later Waasland-Beveren vorig seizoen via Rapid Leest de overstap naar de nationale reeksen maakte.