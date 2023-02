Hugo Cuypers treft ex-coach Wouter Vrancken in de Ghelamco Arena: “Zijn succes in Genk verbaast me niet”

“Wouter doet het fantastisch bij Genk, maar dat verbaast me helemaal niet”, aldus de Gentse topschutter, die vorig seizoen definitief doorbrak in de Jupiler Pro League. “Hij kan zo makkelijk zijn principes overbrengen op een groep. Dat kon hij vorig jaar ook al bij KV Mechelen. Toen werd de groep ook beter en beter doorheen het seizoen. De resultaten spreken ondertussen ook voor zich.”

Vorig seizoen klokte Cuypers af op dertien goals in negenentwintig competitieduels. Een aantal dat hem uiteindelijk een transfer opleverde naar AA Gent, waar hij Hein Vanhaezebrouck leerde kennen. Hem vergelijken met Vrancken blijkt niet zo evident. “Het zijn totaal verschillende persoonlijkheden”, aldus de 25-jarige Luikenaar. “Hun kijk op voetbal is ook wel wat anders, althans vanuit mijn standpunt. Voor de rest kun je ze gewoon moeilijk vergelijken.”

Met Wouter Vrancken bij KV Mechelen. “Hij kan zo makkelijk zijn principes overbrengen op een groep.” — © BELGA

Ook in zijn takenpakket kreeg Cuypers toch een iets andere rol toebedeeld in de Ghelamco Arena. “Er liggen andere accenten door de verschillende systemen die je hanteert. Het zijn dan inderdaad vooral tactische zaken. Zowel in Mechelen als bij AA Gent kon ik gelukkig zes weken voorbereiding meemaken en dat maakt een wereld van verschil. Daar heb ik ook op aangedrongen bij Mechelen toen we de onderhandelingen met Gent opstartten.”

“Ik wilde niet nodeloos tijd verliezen zodat ik snel in Gent kon tekenen. Ik miste hierdoor geen enkele training en kon ook meteen ook alle oefenduels afwerken”, aldus de razend ambitieuze Cuypers. Enkele weken geleden liet Hein Vanhaezebrouck zich ontvallen dat Cuypers net te veel een andere voetballer wilde worden. Een quote die de Gentse spits evenwel niet uit zijn lood sloeg: “We hebben daar heel eerlijk over gesproken. Ik ben inderdaad met veel zaken bezig om mijn eigen spel te ontwikkelen. Hij heeft gelijk dat ik soms te veel tegelijk wil doen. Dat hangt ook samen met zijn persoonlijkheid, dus ik schrik daar niet van. Ik weet niet of ik zo koppig ben, maar ik heb wel mijn eigen visie. Ik heb liever dat we erover praten en naar een oplossing toewerken.”

Met Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent. “Hij heeft gelijk dat ik soms te veel tegelijk wil doen.” — © BELGA

Constante in prestaties

“Zonder die zelfdiscipline zou ik hier niet staan”, maakt Cuypers zich sterk en hij is dan ook zeker niet van plan het plots over een compleet andere boeg te gooien. “Ik kom van ver. Dit brengt me nog altijd zaken bij. Het heeft tot nu toe altijd gewerkt, dus waarom in de toekomst niet? Ik beweer niet dat ik me nooit vergis, maar het is toch ook een uitdaging om je te blijven verbeteren? Ik denk eigenlijk zelden niet aan voetbal, maar toch wel minder dan toen ik in het buitenland zat. Toen woonde ik alleen, waardoor je de mooie maar ook soms moeilijke momenten met niemand kunt delen. Nu heb ik wel mijn familie en vrienden vaker rondom mij en probeer ik vaker los te laten. Ontspannen doe ik bij hen.”

Zondag wacht dus het duel tegen Genk en dat belooft alweer een pittige klus te worden: “Een constante in je prestaties krijgen, dat mankeren we nog. Dat is ook het moeilijkste in het voetbal. Telkens hetzelfde brengen, is niet makkelijk. Waar dat aan ligt, dat is een goede vraag. Zondag krijgen we een nieuwe kans om een reeks te starten. Genk is Onuachu kwijt, wij zagen Salah vertrekken. Hij bracht ons veel bij, maar we kunnen dat als groep wel opvangen, denk ik.”