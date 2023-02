Halen/Beringen

In de Linkhoutsestraat in Zelem (Halen) is vrijdagochtend de 29-jarige Davy Breugelmans met zijn motor tegen een bestelwagen gebotst. De Beringenaar werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. Zijn familie is kapot van verdriet. “Vlak voor zijn dertigste verjaardag wordt hij plots van ons weggerukt”, zegt zus Tatjana.