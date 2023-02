3M gaat 150 tot 250 jobs schrappen in Zwijndrecht

Bij het Amerikaanse chemieconcern 3M in Zwijndrecht zullen 150 tot 250 jobs worden geschrapt, zowel arbeiders als kaderleden. Dat is vrijdagmorgen duidelijk geworden op een ondernemingsraad, zo bevestigen afgevaardigden van de vakbonden ACV en ABVV. Twee weken geleden kondigde het bedrijf al aan dat het wereldwijd zo’n 2.500 mensen zou ontslaan.

Bij 3M is voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar. Wereldwijd kampt het bedrijf met een lager dan verwachte winst en een “moeilijke macro-economische omgeving”. In ons land heeft vooral de uitfasering van PFAS (tegen 2025) gevolgen voor de werkgelegenheid.

In Zwijndrecht maakt PFAS 70 procent uit van de productie. De vakbonden vreesden daardoor al langer dat meer dan de helft van alle jobs in Zwijndrecht op termijn zou kunnen verdwijnen.

Zwijndrecht

Op 19 januari bracht Rebecca Teeters, de Amerikaanse vicepresident van 3M, een bezoek aan Zwijndrecht. Later bezocht ze een 3M-fabriek in Duitsland. De vakbonden kregen toen te horen dat het bedrijf vasthoudt aan de uitfasering van producten waar PFAS aan te pas komt. PFAS houdt ongeveer vier procent van de wereldwijde productie in van 3M.

Omdat de uitfasering pas voor 2025 is vastgelegd, zullen er normaal volgend jaar nog geen ontslagen vallen in ons land. “Dat is logisch”, klinkt het bij de vakbonden. “De ontslagen komen later.” Een volledige sluiting zou in Zwijndrecht niet aan de orde zijn, al blijven de vakbonden sceptisch. “Als er nog maar vijf man blijft werken, dan is de fabriek officieel niet gesloten”, zegt Ruben De Backer van de christelijke vakbond.