Politie geeft update over vermiste Britse vrouw: “Nicola Bulley viel wellicht in de rivier”

De politie is ervan overtuigd dat Nicola Bulley, de 45-jarige Britse die al een week vermist is, tijdens het wandelen met haar hond in de rivier is gevallen. Dat is vrijdagnamiddag gezegd op een persconferentie, melden Britse media.

Nicola Bulley (45) verdween vorige vrijdag tijdens een ochtendlijke wandeling met haar hond Willow in St Michael’s on Wyre, nabij het noordwest-Engelse Blackpool. De politie kwam snel ter plaatse, omdat haar hond alleen aangetroffen werd op een nabijgelegen weg, 25 minuten nadat de vrouw voor het laatst gezien werd.

LEES OOK. Britten in de ban van vermiste Nicola (45): vlak voor haar verdwijning sms’te ze nog over ‘playdate’

Vrienden en familie van de vrouw hebben sindsdien, net als de politie, al heel wat gedaan om haar terug te vinden. Zonder resultaat helaas. Voor de politie van Lancashire blijft de belangrijkste hypothese dat de vrouw tijdens het wandelen langs het water in de rivier is gevallen, zo werd vrijdagnamiddag gezegd op een persconferentie. “Haar verdwijning wordt niet behandeld als verdacht, maar eerder als een tragisch geval van een vermist persoon”, klonk het.

Kleding

De vrouw werd een laatste keer gezien om 9.10 uur ’s ochtends, en volgens de politie verongelukte ze in de 10 minuten die daarop volgden. Om 9.20 uur werd haar telefoon immers gevonden op een bank, en die was aangemeld in een Teams-vergadering.

Er kwam ook een update over de kleding die Bulley die dag droeg. “Hier kunnen mensen in de buurt en langs de rivier naar uitkijken.” Het gaat om een zwarte gilet, een zwarte jas, zwarte jeans, groene wandelsokken, groen schoeisel, een blauwe Fitbit en een halsketting. “Het is belangrijk dat iedereen daarnaar uitkijkt. Zoiets zien of vinden kan ons enorm helpen.”