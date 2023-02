Arrestaties in Duitsland, VS en Verenigd Koninkrijk na platleggen van kinderpornonetwerk op darknet

Drie darknet-platforms zijn afgesloten. Op de platforms waren duizenden gebruikers van binnen en buiten Duitsland actief. Ze verspreidden naar verluidt meer dan 20.000 kinderpornografische foto’s en video’s en publiceerden 120.000 berichten per maand. “De daders kunnen erop rekenen dat ze worden veroordeeld en verantwoordelijk worden gesteld”, zei het hoofd van de Beierse politie Harald Pickert. “Het darknet is geen wetteloze plek.”

De onderzoeken begonnen in 2019. De Beierse rechercheurs konden linken leggen met de VS, Groot-Brittannië en Australië toen ze het in beslag genomen bewijsmateriaal doorzochten. Om de verantwoordelijken voor het platform beter te kunnen onderzoeken, kwamen internationale deskundigen in München bijeen.

Moderator

De in Duitsland gearresteerde verdachte zou een moderator van een van de platforms zijn geweest. De 22-jarige werd in november in Bonn gearresteerd.

“Het openbaar ministerie en de cybercrime-eenheid hebben nauwgezet onderzoek verricht en blijk gegeven van doorzettingsvermogen”, zei Thomas Goger, hoofdofficier van justitie in Bamberg in Beieren en hoofd van het centrum voor de bestrijding van kinderpornografie en seksueel misbruik op internet. Talrijke gebruikers van de platforms zijn geïdentificeerd, voegde hij eraan toe.

In mei 2021 werd een andere Duitse man uit de regio Zwaben gearresteerd. Bij hem werden meer dan 800.000 kinderpornografische foto’s en video’s gevonden. Het onderzoek wordt voortgezet, aldus de politie en de eenheid cybercriminaliteit.