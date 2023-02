Nederlandse politie las vijf maanden mee met criminelen na kraak van communicatiedienst, ook in België

De opsporingsdiensten deden al sinds september 2020 onderzoek naar de mensen achter de berichtendienst. Sinds april vorig jaar liep een apart onderzoek naar Exclu-gebruikers die verdacht worden van criminele activiteiten. Tot vandaag zijn bijna tachtig panden doorzocht. Daarbij zijn twee drugslabs en een cocaïnewasserij ontdekt. Ook vonden agenten drugs, wapens en 4 miljoen euro aan contant geld.

Exclu Messenger omschrijft zichzelf als platform met het meest geavanceerde encryptieprotocol ter wereld, “om zeker te stellen dat niemand bij jouw data kan”. Geschat wordt dat er zowat 3.000 actieve gebruikers zijn, van wie 750 Nederlandstaligen.

Veertig verdachten

In een gezamenlijke actie van de Duitse politie, Europol en de Landelijke Recherche in Nederland deden 1.200 politiemensen vanaf vrijdagochtend vroeg 78 invallen en huiszoekingen. De politie arresteerde 40 verdachten, die worden omschreven als sleutelfiguren van de internationale handel in cocaïne en synthetische drugs als xtc.

“Het is gelukt de onderwereld een nieuwe klap toe te brengen”, aldus Any Kraag, chef van de Nederlandse recherche die zelf aanwezig was bij een aantal invallen. “We hebben vijfenhalve maand kunnen meelezen, vaak zelfs real time, met criminelen die zich onbespied waanden. Het is iedere keer weer opmerkelijk te constateren hoe groot en wijdverbreid de drugshandel is geëxplodeerd en hoe er op cryptotelefoons over wordt gecommuniceerd.”

Het is voor de zevende keer in acht jaar tijd dat de politie netwerken van servers kraakt, die veel door criminelen worden gebruikt. De data die de onderzoeken opleveren helpen de recherche enorm bij het oplossen van liquidaties en het bestrijden van drugshandel en witwassen.