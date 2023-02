Nu ook officieel: Dante Vanzeir verlaat Union voor Amerikaans avontuur bij de New York Red Bulls

“We zijn heel blij dat Dante bij onze club komt”, stelt Head of Sport Jochen Schneider. “Hij is een topprof en enorm gemotiveerd om zijn vaardigheden hier in de Verenigde Staten te tonen. We kijken ernaar uit om hem gauw op het veld te zien in de Red Bull Arena.”

“Dante is een fantastische persoon en heeft een neus voor goals”, aldus coach Gerhard Struber. “Hij is zeer getalenteerd en zal ons helpen om onze doelen dit seizoen te bereiken.”

Vanzeir ruilde in de zomer van 2020 Racing Genk voor Union, toen de Brusselse club nog in 1B aantrad. Met 19 doelpunten werd hij in zijn eerste seizoen meteen topschutter van de competitie en had hij een groot aandeel in de titel en promotie van de Unionisten, die zo in 2021 na 48 jaar afwezigheid terugkeerden naar het hoogste niveau. Afgelopen seizoen, waarin hij goed was voor 14 goals en tien assists, werd de spits met Union vicekampioen. In november 2021 riep Roberto Martinez hem voor het eerst op. Hij mocht in de WK-kwalificatiematch tegen Wales invallen, goed voor zijn enige cap tot dusver.

Dit seizoen lukte Vanzeir twaalf doelpunten, waarvan tien in de competitie. Hij had nog een contract tot 30 juni 2024 in het Dudenpark.

Afgelopen zaterdag kondigde Union de komst van Yorbe Vertessen aan. Hij wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van PSV. Daarmee speelde de huidige nummer twee in de Jupiler Pro League al in op het vertrek van Vanzeir.

De MLS, de Noord-Amerikaanse professionele voetbalcompetitie, vat het nieuwe seizoen op 25 februari aan. De New York Red Bulls kroonden zich in 2008 tot vicekampioen.