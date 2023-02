Vier Vlamingen in Oekraïne over de angst voor het nieuwe Russische offensief: “Ze zullen nooit zo ver geraken als vorig jaar”

Eind februari, nee pas in maart. Uit het noorden, nee uit het oosten. Ook in de Oekraïense straten gonst het van de geruchten over het nieuwe grote Russische offensief. Vier Vlamingen vertellen over het leven in Oekraïne terwijl het kruitvat elk moment opnieuw kan ontploffen. “Het zal geen Oekraïense opendeurdag meer zijn zoals op 24 februari 2022. Ik ga er echt niet voor vertrekken.”