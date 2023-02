Thibaut Courtois neemt het op voor getorpedeerde Vinicius Junior, maar waarom speelde hij met twee verschillende schoenen?

Real Madrid was heer en meester, maar vond pas diep in de eerste helft de weg naar het doel met een rake kopbal van Antonio Rudiger. Zijn doelpunt werd na tussenkomt van de VAR echter afgekeurd wegens een overtreding van Karim Benzema. Na rust schakelde Real nog een versnelling hoger. Na enkele minuten bracht Marco Asensio De Koninklijke op voorsprong met een geweldige pegel. Vinicius Junior verdubbelde de score na een knappe loopactie.

Twintig minuten voor affluiten kwam Valencia met zijn tienen te staan, na een gruwelijke overtreding van Gabriel Paulista. De Braziliaanse verdediger trapte Vinicius een meter de lucht in en kreeg terecht rood. “Ik had mezelf even niet onder controle. Het spijt me uit de grond van mijn hart”, zei Paulista - die twee matchen moet brommen - na de wedstrijd over de bewuste fase.

“Je moet iemand als Vinicius een beetje beschermen”, zei Courtois na afloop. “Hij is een expressieve kerel, hij dribbelt graag en verdediger vinden dat niet leuk. Hij krijgt dan ook vaak trappen, dus ik ben blij dat de ref de moed had om Paulista van het veld te sturen.”

Wie goed oplette, zag dat de Braziliaanse aanvaller tegen Valencia voor de rust met andere schoenen speelde als na de pauze. Eerst pikzwarte, daarna fluogroene van Nike. Ook de schoenen van voor de rust waren van het Amerikaanse merk, waar Vinicius al sinds z’n 13de onder contract ligt. Maar het logo van Nike was vakkundig weggewerkt.

De reden? Vinicius is boos op Nike en wil het liefst van al af van zijn tienjarige contract, dat loopt tot 2028. De Braziliaan zou zich miskend voelen en meer boter bij de vis willen als een van de grootste sterren in het huidige voetbal. Vorig seizoen droeg de aanvaller al oude Nike-schoenen in de Champions League als protest tegen zijn sponsor. Wordt vervolgd...

