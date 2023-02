Amazon veroordeeld in Spanje wegens inzetten van meer dan 2.000 schijnzelfstandigen

De webwinkel Amazon is in Spanje veroordeeld omdat er meer dan tweeduizend schijnzelfstandigen werden ingezet voor de levering van pakketten. Dat blijkt vrijdag uit gerechtelijke documenten die het Franse nieuwsagentschap AFP kon inkijken.

Amazon werkte in Spanje met 2.166 bezorgers die als zelfstandige werkten en die hun eigen voertuig gebruikten voor de leveringen. Maar een arbeidsrechtbank in Madrid oordeelde dat die medewerkers eigenlijk “schijnzelfstandigen” waren. Amazon had hen als werknemer moet inschrijven, zo klinkt het.

Amazon moet de situatie van de meer dan tweeduizend betrokken medewerkers nu regulariseren, onder meer door hun achterstallige bijdragen voor de sociale zekerheid te betalen. Het is niet duidelijk welke geldsom het bedrijf door die uitspraak moet ophoesten. De vakbond UGT, die de procedure had aangespannen, heeft het over een bedrag van “enkele miljoenen” euro’s.

“Dit is de eerste keer dat Amazon is veroordeeld voor zijn Amazon Flex-model, waarbij bezorgers met hun eigen voertuigen moesten werken om pakketten te bezorgen met behulp van een bedrijfsapplicatie,” zegt de vakbond in een verklaring. Dit besluit is “een nieuwe stap voorwaarts” voor de eerbiediging van “de rechten van werknemers die diensten verlenen via digitale platforms”.

In beroep

In een reactie zegt Amazon dat het in beroep zal gaan tegen de beslissing. De onderneming beklemtoon ook dat de betrokken medewerkers slechts instaan voor “een klein percentage van de geleverde pakketten in Spanje”. Het Amazon Flex-model wordt sinds april 2021 niet meer toegepast in Spanje, zegt het bedrijf nog.