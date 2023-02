Maakt Paul Onuachu zijn kinderdroom dit weekend al waar? Ex-aanvaller van Genk is al speelgerechtigd voor Southampton

Zijn nieuwe coach Nathan Jones liet het vrijdagmiddag nog in het midden, maar volgens onze informatie is Paul Onuachu (28) zaterdag al speelgerechtigd voor Southampton.

Voor een basisplaats komt dit weekend nog te vroeg, maar een korte invalbeurt is wel mogelijk tegen Brentford. De Nigeriaanse ex-spits van Genk was deze week in Parijs om zijn visum en werkvergunning voor Groot-Brittannië te regelen. Iets wat intussen dus in orde zou zijn.

Op deadline day verliet hij Racing Genk na 3,5 jaar voor Southampton. De Limburgers zouden inclusief bonussen meer dan 20miljoen euro vangen voor de spits. Voor Onuachu is het zijn kinderdroom om in de Premier League uit te komen. The Saints kunnen zijn neus voor doelpunten goed gebruiken, want ze staan laatste in de Premier League.