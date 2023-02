Fietsen van Wout Van Aert, dinoskeletten en Lucky Luke-tekeningen: Belgen waren weer bijzonder actief op Catawiki

Een volledige dino, fietsen van Wout Van Aert en originele tekeningen van Lucky Luke. De Nederlandse veilingsite Catawiki zag afgelopen jaar een recordaantal objecten die te koop werd aangeboden. In totaal ging het om zo’n 3,7 miljoen stuks, waarvan 300.000 door Belgische verkopers werden aangeboden. Ook gingen in 2022 enkele van de duurste objecten ooit op het platform over de toonbank.

Het waren vooral de luxegoederen die het afgelopen jaar goed deden op het veilingplatform, dat in 2008 in Nederland werd opgericht. Die luxegoederen zorgden voor zo wat de helft van Catawiki’s omzet. Mode deed het erg goed, maar ook het aandeel horloges, whisky en sterke dranken groeiden met dubbele cijfers. Horlogemerk Rolex was wereldwijd het meest ingestelde zoekalert en Swatch was dan weer het sterkst groeiende merk op het platform afgelopen jaar. Ook merken zoals Louis Vuitton, Cartier en Hermès waren opvallend in trek bij de Belgen.

Het duurste object dat afgelopen jaar door een Belg gekocht werd, was een Bugatti type 35 B supercharged pur sang uit 1927. Daar werd maar liefst 255.000 euro voor neergeteld.

Bugatti type 35 B supercharged pur sang (1927) — © Catawiki

Daarnaast kocht een Belgische koper ook het volledige skelet van een Mosasaurus dino en had daar 29.000 euro voor over.

Skelet van een Mosasaurus dinosaurus. — © Catawiki

Het is wellicht ook geen verrassing dat cartoons het erg goed doen bij Belgische kopers en verkopers. Een originele Lucky Luke-tekening van Morris werd door een Belg verkocht voor 9.500 euro aan een Franse koper.

Lucky Luke-tekening van Morris — © Catawiki

De Belgische artiest Jeroom veilde voor het eerst zijn werk, zowel fysiek en als NFT. Het werd meteen de meest succesvolle cartoonveiling ooit op het platform: alle 40 werken werden verkocht en de cartoon ‘Friendly Chap’ bracht maar liefst 10.000 euro op.

Friendly Chap van Jeroom. — © Catawiki

Een album van Kuifje, Le Trésor de Rackham Le Rouge, uit 1945 haalde na 51 seconden al de minimumprijs om verkocht te worden en werd uiteindelijk verkocht door een Belg aan een landgenoot voor 1.302 euro.

Le Trésor de Rackham Le Rouge — © Catawiki

Catawiki lanceerde ook een samenwerking met kunstenaars zodat zij rechtstreeks hun werken kunnen verkopen en het aantal Belgische kunstenaars op het platform steeg afgelopen jaar met 35 procent. De meest succesvolle kunstenaar die haar kunst op die manier aanbiedt op het platform was Bianca Prettau. Het duurste kunstobject dat afgelopen jaar werd gekocht door een Belg was een sculptuur van de kunstenaar Jeff Koons genaamd Red Rabbit, ter waarde van 13.000 euro.

Red Rabbit van Jeff Koons — © Catawiki

En ook niet verbazend was de aandacht voor twee fietsen van Wout Van Aert. Het waren de twee meest bezochte objecten binnen de categorie verzamelobjecten. Voor de Cervélo R5 telde een Belg 22.250 euro neer en de Cervélo S5 green fork ging voor 31.001 euro naar een Nederlander.

De Cervélo R5 (boven) en de Cervélo S5 green fork (onder) van Wout Van Aert — © Catawiki

(sgg)