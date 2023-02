Ruud Vormer toont veel respect voor Union: “Anderlecht heeft aardige spelertjes, bij Union zijn het mannen”

Wat baalde Ruud Vormer na afloop van de bekernederlaag tegen Mechelen. “Die bal wilde er vandaag gewoon niet in voor mij”, sakkerde de Nederlander, die evenwel meteen vooruitkeek. Zondag wacht immers alweer een topaffiche, op bezoek bij Union: “Ik zag hen deze week nog tegen Antwerp aan het werk en dat was qua spektakel misschien niet zo indrukwekkend, maar ze zijn fysiek zo sterk en ze hebben heel wat bijzonder sterke voetballers.”

Vlak voor rust leek Ruud Vormer Essevee opnieuw op voorsprong te brengen tegen KV Mechelen. Een ultieme reflex van Gaetan Coucke belette de ex-Gouden Schoen om de netten te laten trillen. “Ik had die bal gewoon in de korte hoek moeten trappen”, klonk Vormer na afloop best kritisch voor zichzelf. “Daarnet zag ik nog even de beelden en je merkt dat Coucke de bal nog met de vingertippen raakt. Zuur. Die bal wilde er vandaag gewoon niet in voor mij.”

Uiteindelijk scoorde Malinwa na de pauze nog een tweede keer en omdat Vormer ook in de slotfase net niet tot scoren kwam – “Ik ben geen kopper hè, dat weet je. Daarom probeerde ik de bal gewoon nog wat kracht te geven, maar uiteindelijk kon Walsh de bal nog voor de lijn keren” –, moet Essevee op 28 februari nog vol aan de bak om een ticket te bemachtigen voor de bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion. “

“Dat zit er echt nog in hoor, we toonden opnieuw dat we hen echt wel aankunnen, maar we zullen dan wel iets efficiënter moeten omspringen met onze mogelijkheden.” Over naar de orde van de dag. Zondag wacht in het Dudenpark de clash met Union. “Dat wordt weer een pittige partij”, weet ook Vormer, die evenwel moed put uit de puike teamprestatie van Essevee op bezoek bij Anderlecht en Genk.

Al beseft het voormalige boegbeeld van Club Brugge dat er toch nog een groot verschil bestaat tussen de twee Brusselse teams. “Op Anderlecht was het voor mij niet zo makkelijk voetballen, het liep die avond niet zo lekker”, herinnert Vormer zich nog levendig. “Ach, men kijkt al snel naar het resultaat, hè De wereld ziet er helemaal anders uit als je met 1-2 wint of verliest. Dat is eigen aan het spelletje. We kunnen ook op Union iets halen, daar ben ik van overtuigd.”

“Het wordt wel weer moeilijk. Op Anderlecht had ook iedereen verwacht dat zij gingen winnen. Anderlecht heeft ook aardige spelertjes. Bij Union zijn het mannen. Ik zag hen deze week nog tegen Antwerp aan het werk en dat was qua spektakel misschien niet zo indrukwekkend, maar ze zijn fysiek zo sterk en ze hebben heel wat bijzonder sterke voetballers. We zullen het zien, maar het zou heel mooi zijn mochten we op bezoek bij hen iets kunnen afsnoepen. Alles kan in voetbal. Wij speelden met Club ook 2-2 gelijk op Real Madrid.”

Veel positivisme

Ruud Vormer is ondertussen een maand aan de slag in Waregem en de 34-jarige middenvelder zag zijn nieuwe ploegmakkers een flinke metamorfose doormaken. “Ik proefde hier meteen veel positivisme en iedereen doet keihard zijn best. We moeten elkaar gewoon helpen. Fysiek voel ik me echt prima, maar vergeet niet dat ik maandenlang keihard heb getraind bij Club Brugge. Daar werd ik fantastisch gesteund door toppers zoals Carl Vandenbussche en Eddie Rob”, werpt Vormer nog even een bloemetje naar twee leden van de Brugse technische staf. “Ik zit hier nu echt goed man, hopelijk kan ik hier nog lang blijven. Als het even kan nog zeker twee jaar.”