Echte spitsengoal afgekeurd en twee pijnlijke missers, maar op het einde is Cristiano Ronaldo toch de held bij Al-Nassr

Ronaldo had tot vrijdag zijn rekening nog niet kunnen opnemen in Saoedi-Arabië, maar daar kwam tegen Al Fateh dus verandering. Al was het wel even wachten voor de Portugees. In de eerste helft deed hij na een slimme loopactie en prachtige plaatsbal de netten al trillen, maar het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Daarna kreeg Ronaldo nog twee uitstekende kansen, maar hij wrong ze vakkundig de nek om...

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Tot overmaat van ramp kwam Al-Nassr op een 1-2 achterstand na doelpunten van Christian Tello en Sofiane Bendebka. Voor de thuisploeg had Talisca gescoord. Maar in de 93ste minuut was hét moment van Ronaldo gekomen. De Portugees mocht aanleggen voor een penalty en bezorgde zijn ploeg met z’n eerste doelpunt van het seizoen een punt.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de stand blijft Al-Nassr aan kop met 34 punten uit vijftien wedstrijden. Dat zijn er evenveel als Al-Shabab, maar die club speelde één match meer. Al-Fateh is zesde met 22 punten.